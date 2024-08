Elden Ring lideró los diez juegos más vendidos de julio, ¿cuáles son los otros nueve?

Elden Ring tomó por sorpresa el mundo de los videojuegos. Desde su lanzamiento en febrero del 2022, se convirtió en uno de los juegos más populares de la última década y con su única expansión: Shadow of the Erdtree, vendiéndose como pan caliente, Elden Ring se convirtió en el juego más vendido de julio.

Pero, ¿cuáles completan la lista?

'Elden Ring' es una espectacular fantasía medieval que ha arrasado con todos los premios y ventas. Foto: From Software

Según datos de Mat Piscatella, asesor de Circana, una empresa de investigación de mercado; los tres juegos más vendidos de julio fueron: Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare III (2023) y Kingdom Hearts Integrum Masterpiece.

Y si bien no compartieron las cifras oficiales de ventas exclusivas de julio, desde inicios de julio se dio a conocer que en tan solo tres días, se habían vendido más de cinco millones de copias de la expansión Shadow of the Erdtree, dejando claro por qué Elden Ring se merece el primer puesto con más de 25 millones de copias vendidas en total.

Lastimosamente, la industria de los videojuegos es muy reservada con sus datos y no suelen revelarlos hasta alcanzar metas importantes. En el caso de Call of Duty: Modern Warfare III los últimos números que se tienen son de diciembre del 2023, cuando habían vendido 21 millones de copias, mientras que de Kingdom Hearts Integrum Masterpiece no se tienen datos.

Completando el top 20 están: