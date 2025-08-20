Un país de Centroamérica aparece en el nuevo mapa de ‘Call of Duty: Black Ops 7′

Nicaragua es el primer escenario mostrado en la campaña de Call of Duty: Black Ops 7, que se lanza el 14 de noviembre.

Nicaragua regresará como escenario de combate en Call of Duty: Black Ops 7, la próxima entrega de la franquicia más vendida de videojuegos. El anuncio se dio tras la publicación del tráiler oficial del juego, que saldrá al mercado el 14 de noviembre.

La campaña, ambientada en el año 2035, llevará a los jugadores a diferentes partes del mundo como Tokio, Angola, Alaska, Los Ángeles y Avalon, una ciudad ficticia del Mediterráneo.

Sin embargo, Nicaragua destaca como el primer país en mostrarse dentro de las misiones principales, lo que representa un regreso significativo dentro de la narrativa de la saga.

El país centroamericano ya había sido incluida anteriormente en entregas como Black Ops II y Cold War, en las cuales también se presentó por primera vez a uno de los personajes más recordados: Raúl Menéndez, un líder terrorista originario de ese país.

En esta nueva edición, Menéndez vuelve a tomar protagonismo. Según la historia oficial del videojuego, vivió su infancia durante la revolución nicaragüense y desarrolló su odio hacia Occidente tras experimentar los efectos del terremoto de 1972, que destruyó el patrimonio de su familia.

En Black Ops 2, el personaje fue representado como un narcotraficante y figura central de la organización terrorista Cordis Die.

La narrativa de Black Ops 7 gira en torno a un mundo al borde del colapso, marcado por una guerra psicológica. Un equipo élite del JSOC liderado por David Section Mason busca detener el resurgimiento de Menéndez y desactivar un arma capaz de manipular el miedo humano. Esta misión lleva a los jugadores a enfrentarse a escenarios que fusionan la realidad con los traumas mentales de sus personajes.

El juego estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Incluirá además de la campaña, modos multijugador, desafíos de camuflajes, tecnología de combate avanzada y el regreso del modo Zombis por rondas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.