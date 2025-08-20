Tecnología

Un país de Centroamérica aparece en el nuevo mapa de ‘Call of Duty: Black Ops 7′

Call of Duty vuelve a poner a Nicaragua en el centro de su historia con el retorno del villano Raúl Menéndez en Black Ops 7

Por Damián Arroyo C.
Nicaragua es el primer escenario mostrado en la campaña de Call of Duty: Black Ops 7, que se lanza el 14 de noviembre.
Nicaragua es el primer escenario mostrado en la campaña de Call of Duty: Black Ops 7, que se lanza el 14 de noviembre. (Activision/Cortesía)







Damián Arroyo C.

