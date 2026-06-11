Tecnología

Trabajadores en India ganan dinero por tareas cotidianas que entrenan robots: así funciona la nueva fiebre de la inteligencia artificial

Empresas tecnológicas recopilan miles de videos de actividades cotidianas para desarrollar robots capaces de actuar en entornos reales

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Por AFP
Esta fotografía, tomada el 15 de mayo de 2026, muestra a la ama de casa india Nagireddy Sriramyachandra usando un teléfono inteligente sujeto a la cabeza mientras registra sus movimientos mediante captura de movimiento al cortar mangos en su vivienda en Chennai. Los desarrolladores consideran que incorporar grabaciones en primera persona, conocidas como "datos egocéntricos", en modelos especializados de inteligencia artificial ayudará a los robots a imitar el comportamiento humano. El mercado de los robots humanoides atraviesa una etapa de crecimiento acelerado. El banco de inversión Morgan Stanley proyecta que para 2050 podría haber más de 1.000 millones de estos dispositivos en funcionamiento, principalmente para usos industriales y comerciales. En India, el emergente campo de la inteligencia artificial espacial genera nuevas oportunidades laborales, al menos por ahora. (Foto: R. Satish Babu / AFP)
Cortar mangos, doblar ropa o preparar café ya genera ingresos en India gracias al entrenamiento de robots impulsados por inteligencia artificial. (R.SATISH BABU/AFP)







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