Economía

Costa Rica lidera Latinoamérica en adopción de inteligencia artificial y busca acelerar su crecimiento económico

Mientras gran parte de la región enfrenta retos de productividad, Costa Rica se posiciona a la vanguardia de una tecnología que podría transformar sectores clave, modernizar servicios y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico

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Por Silvia Ureña Corrales
Parque Metropolitano La Sabana
Costa Rica encabeza la adopción de inteligencia artificial en América Latina y busca convertir esa ventaja en crecimiento económico y productividad. (Shutterstock)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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