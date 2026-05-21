Economía

Costa Rica mejora posición en ranking de los países menos complejos para hacer negocios, según TMF Group

Costa Rica destacó en una nueva medición internacional sobre ambiente empresarial. El resultado refleja cambios en el entorno para operar compañías y hacer inversiones

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Por Silvia Ureña Corrales
San José, tomas areas de su pasisaje urbano
Costa Rica avanzó en ranking global sobre complejidad para hacer negocios y operar empresas multinacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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