Economía

Costa Rica se posiciona como líder en turismo sostenible en Latinoamérica

Dos iniciativas costarricenses destacan en una de las ferias turísticas más importantes de la región, al evidenciar cómo la sostenibilidad y el trabajo con comunidades impulsan el desarrollo del país

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Por Silvia Ureña Corrales
Monteverde y Proyecto Raíces posicionan a Costa Rica como líder en turismo sostenible en América Latina.
Monteverde y Proyecto Raíces posicionan a Costa Rica como líder en turismo sostenible en América Latina. (Canva stock /Kamchatka / TG23 de Getty Images Pro / Erin Donalson de Getty Images Pro)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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