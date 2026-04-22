Costa Rica se posiciona como líder en turismo sostenible en Latinoamérica

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Monteverde y Proyecto Raíces posicionan a Costa Rica como líder en turismo sostenible en América Latina.

Costa Rica obtuvo dos reconocimientos en los Premios de Turismo Responsable de la WTM Latin America 2026, realizada en São Paulo, Brasil, donde iniciativas nacionales destacaron como las mejores de la región en sostenibilidad turística.

El país logró el oro en la categoría de Turismo Regenerativo gracias a la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, administrada por el Centro Científico Tropical, y el bronce en Turismo Indígena con el Proyecto Raíces, impulsado por Impact Hub San José.

La reserva Monteverde protege más de 1.500 hectáreas de bosque nuboso virgen, con alta biodiversidad y relevancia ecológica. Según información oficial, este modelo ha fortalecido la conservación ambiental y ha generado dinamismo económico en comunidades cercanas.

El reconocimiento en turismo regenerativo posiciona a Costa Rica como referente regional en prácticas que buscan restaurar ecosistemas y generar impacto positivo más allá de la sostenibilidad tradicional.

Por su parte, el Proyecto Raíces recibió el bronce por su enfoque en turismo indígena. Esta iniciativa promueve emprendimientos sostenibles en territorios originarios mediante un programa de incubación que impulsa capacidades locales y desarrollo económico.

Autoridades del Instituto Costarricense de Turismo indicaron que estos premios reflejan la consolidación de un modelo turístico basado en sostenibilidad, integración comunitaria y bienestar social.

La participación del país en la feria incluyó a 23 empresas del sector, que formaron parte de la delegación nacional en la WTM Latin America, realizada del 14 al 16 de abril en el Expo Center Norte, en São Paulo.

El evento reunió a actores clave del turismo regional, con énfasis en innovación, sostenibilidad y nuevas tendencias del mercado internacional.