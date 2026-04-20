Robots superan a humanos en media maratón de Beijing y rompen récord mundial

Un robot humanoide rompió el récord mundial en media maratón en Beijing, superando a atletas humanos.

Un robot humanoide superó a corredores humanos y rompió el récord mundial de media maratón este domingo en Beijing. El dispositivo completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, con una velocidad promedio cercana a los 25 km/h, según la televisora estatal CCTV.

La marca supera tanto al mejor atleta humano de la jornada como al récord mundial masculino vigente de 57:20, en manos del ugandés Jacob Kiplimo.

La competencia se realizó en Yizhuang, al sur de la capital china. Robots y humanos corrieron en carriles separados para evitar colisiones. Más de 100 robots participaron, frente a los cerca de 20 registrados el año anterior.

El modelo ganador operó con un sistema de navegación autónoma y representó a la empresa china Honor. Algunos competidores mostraron movimientos avanzados, similares a corredores profesionales, mientras otros mantuvieron capacidades más limitadas.

El salto técnico contrasta con los resultados de 2025, cuando varios robots no lograron completar el recorrido sin caídas y el mejor tiempo superó las dos horas y 40 minutos.

El evento forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo de robots humanoides y popularizar tecnologías de inteligencia artificial incorporada, capaces de interactuar físicamente con el entorno.

La expansión del sector se refleja en la inversión: China destinó 73.500 millones de yuanes (unos $10.800 millones) a robótica y sistemas de IA física en 2025, según datos oficiales.

Entre el público, la reacción combinó entusiasmo y cautela. Algunos asistentes destacaron el potencial de estas máquinas para tareas domésticas, cuidado de personas mayores o trabajos de riesgo. Otros señalaron inquietudes sobre el impacto laboral, ante sistemas cada vez más autónomos.