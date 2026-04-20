Tecnología

Robots superan a humanos en media maratón de Beijing y rompen récord mundial

Un androide completó los 21 km en 50:26, por debajo de la marca humana vigente

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Por Jailine González Gómez y AFP
Un robot humanoide rompió el récord mundial en media maratón en Beijing, superando a atletas humanos.
Un robot humanoide rompió el récord mundial en media maratón en Beijing, superando a atletas humanos. (PEDRO PARDO/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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