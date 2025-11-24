El Mundo

Robot humanoide chino entra al Guinness tras caminar más de 100 km en tres días

El robot humanoide AgiBot A2 recorrió más de 100 km desde Suzhou hasta Shanghái, estableciendo un récord mundial Guinness.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un robot compite en la prueba de relevos 4 x 100 durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el 17 de agosto de 2025. (Foto de Pedro PARDO / AFP)
El AgiBot A2, que mide 169 centímetros, partió de la ciudad china de Suzhou la noche del 10 de noviembre. (PEDRO PARDO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RobotHumanoideChinaLibro Guinness de los Récords
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.