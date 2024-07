La nueva apuesta de TikTok: Sound Search podrá reconocer canciones cantadas o tarareadas

TikTok lanzó Sound Search, una nueva función que permite a los usuarios identificar canciones cantándolas, tarareándolas o tocándolas, similar a la aplicación Shazam. Esta herramienta está disponible para algunos usuarios en ciertas regiones, pero aún no se implementa globalmente, según informó TechCrunch.

Sound Search permite a los usuarios encontrar una canción con solo tararearla, cantarla o interpretarla. Además, está diseñada para identificar y comprender mejor las tendencias musicales actuales. Esta función compite con servicios como YouTube Music, que recientemente introdujo una herramienta similar con el mismo nombre.

ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, desarrolló esta funcionalidad para superar a Shazam, que solo reconoce canciones reproducidas desde una fuente de audio. Sound Search también destaca por su capacidad de mostrar en qué videos se incluye la canción buscada, una característica que la diferencia de YouTube Music.

TechCrunch, que probó Sound Search, encontró que la herramienta identifica canciones populares como Umbrella de Rihanna y Crazy In Love de Beyoncé con mayor precisión. Sin embargo, no logró reconocer canciones menos populares como Fly de Hillary Duff y Magic de One Direction.

Además de canciones, Sound Search puede identificar sonidos y memes virales de TikTok. Esta función está integrada en la barra de búsqueda de la aplicación, permitiendo a los usuarios explorar tendencias y contenidos populares de manera más efectiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.