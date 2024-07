La Comisión Europea acusa a X de engañar a usuarios con la marca azul

La Comisión Europea acusa a X de engañar con su verificación de cuentas y de no cumplir con normas de transparencia de la UE. (LOIC VENANCE/AFP)

La Comisión Europea afirmó este viernes que la red social X (antes Twitter) “engaña” a sus usuarios con el sistema de verificación de cuentas con una marca azul, además de violar normas de transparencia de la UE. Según un comunicado oficial, X diseña y opera su interfaz para “cuentas verificadas” de manera engañosa y contraria a las prácticas de la industria.

La Comisión indicó que “cualquiera puede suscribirse para obtener dicho estado ‘verificado’, lo que afecta negativamente la capacidad de los usuarios para tomar decisiones informadas sobre la autenticidad de las cuentas”. Además, señaló que hay pruebas de que actores maliciosos abusan de la “cuenta verificada” para engañar a los usuarios, aunque no ofreció detalles adicionales sobre estos actores.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, declaró que, en opinión de la Comisión, X no cumple con la Ley de Servicios Digitales (LSD) en áreas clave de transparencia, engañando así a los usuarios. En sus conclusiones preliminares, se destacó que la marca azul solo indica que el usuario registró un número de teléfono y una cuenta bancaria, sin aportar confianza sobre la cuenta.

LEA MÁS: X retoma función de votos negativos: ¿Mejorará la relevancia del contenido?

Falta de transparencia y cumplimiento de normas

La Comisión también criticó a X por no cumplir con la transparencia requerida en publicidad, al no proporcionar un repositorio fiable y con capacidad de búsqueda. Además, la plataforma no proporciona acceso a sus datos públicos a los investigadores, como exige la normativa de la UE.

La Comisión Europea sigue esperando que X presente información sobre eventuales medidas para mitigar riesgos relacionados con el uso de la inteligencia artificial en elecciones. La compra de X por parte de Elon Musk en 2022, y las reformas posteriores, llevaron a la red social a colisionar con la Comisión Europea desde la adopción de nuevas leyes para regular las grandes plataformas digitales.

La Comisión busca confirmar que X continúa sus esfuerzos para evitar la divulgación de noticias falsas. La UE identificó 25 plataformas gigantes, denominadas “guardianes de acceso”, que están sometidas a medidas de control más estrictas. Además de X, la Comisión denunció posibles violaciones de leyes por parte de Meta (Facebook e Instagram) y Apple, y mantiene abiertas investigaciones sobre TikTok y AliExpress.

El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, apuntó que X tiene el derecho a defenderse, pero si se confirma la postura de la Comisión, se impondrán multas y se exigirán cambios significativos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.