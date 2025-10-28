Tecnología

¿Recibe llamadas sospechosas en su celular? Así puede activar el filtro de spam en Android y iPhone

La inteligencia artificial ayuda a detectar llamadas de spam en segundos. Así puede habilitar esta función según el modelo de su celular

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El filtro de llamadas permite bloquear números desconocidos y evitar posibles estafas. La opción está disponible en iPhone y Android.
El filtro de llamadas permite bloquear números desconocidos y evitar posibles estafas. La opción está disponible en iPhone y Android. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAndroidiPhonellamadas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.