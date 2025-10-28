¿Recibe llamadas sospechosas en su celular? Así puede activar el filtro de spam en Android y iPhone

El filtro de llamadas permite bloquear números desconocidos y evitar posibles estafas. La opción está disponible en iPhone y Android.

Cuando suena el celular desde un número desconocido, muchas veces se trata de spam o de intentos de estafa. Para reducir estos incidentes, los sistemas operativos Android y iPhone (iOS) ofrecen funciones de filtrado de llamadas.

Este recurso permite que el dispositivo interactúe con el interlocutor por medio de inteligencia artificial, pregunte el motivo de la llamada y muestre la respuesta en la pantalla. Con esta información, el usuario decide si quiere contestar.

¿Cómo funciona el filtro de llamadas?

La función emplea inteligencia artificial para responder llamadas de números que no están en su lista de contactos. El sistema solicita al interlocutor que indique el motivo de la llamada y le presenta al usuario un resumen en pantalla.

En celulares Samsung, esta herramienta permite automatizar las respuestas mediante mensajes de texto predeterminados o personalizados. El recurso resulta útil para evitar llamadas indeseadas, proteger la privacidad y ahorrar tiempo.

Activar el filtro de llamadas en iPhone

En dispositivos iPhone, se debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Apps” y seleccionar “Teléfono”. Dentro del apartado “Filtrar números desconocidos”, active la opción “Preguntar motivo de la llamada”.

Esta función se encuentra disponible únicamente en modelos iPhone 15 Pro o más recientes que cuenten con el sistema operativo iOS 26 y sean compatibles con Apple Intelligence.

Activar el filtro de llamadas en Android

En celulares con sistema Android, abra el app “Teléfono” y toque el ícono de tres puntos. Luego seleccione “Configuración”, ingrese al apartado “Asistente de llamada” y active la opción “Llamada por texto”.

Después, en “Respuestas rápidas”, puede elegir mensajes sugeridos por el sistema o personalizar sus propias respuestas.

Esta funcionalidad está disponible solo en modelos Samsung que sean compatibles con Galaxy AI, incluyendo algunos de gama media como el Galaxy A56 y dispositivos de alta gama como el Galaxy S25 y el Galaxy Z Fold 7.

