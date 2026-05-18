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Postuló para ser papa aconsejado por una IA: la espiral de la psicosis inducida por inteligencia artificial

Un exguardia de prisión y un informático relatan cómo los asistentes de inteligencia artificial afectaron sus vidas y los alejaron de la realidad

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Por AFP
Casos de hospitalizaciones psiquiátricas y crisis de identidad revelan los riesgos de salud mental asociados a los chatbots de inteligencia artificial.
Casos de hospitalizaciones psiquiátricas y crisis de identidad revelan los riesgos de salud mental asociados a los chatbots de inteligencia artificial. (ChatGPT/Generada con IA)







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