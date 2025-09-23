Tecnología

Por qué es importante desactivar el Meta AI de WhatsApp

La inteligencia artificial incluida en la aplicación genera diversas dudas sobre privacidad y utilidad

Por La Nación / Argentina / GDA
Meta AI en WhatsApp preocupa por privacidad, errores en respuestas y consumo de batería. Sepa cómo ocultar el acceso sin eliminar la aplicación.
Meta AI no se puede desinstalar, pero sí ocultar en WhatsApp. La decisión depende de preocupaciones sobre privacidad y funcionalidad. (Canva/Archivo)







