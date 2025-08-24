Tecnología

¿Por qué ChatGPT no puede contar hasta un millón aunque lo intente? El reto imposible que se hizo viral en TikTok

Usuarios intentan retar a ChatGPT para que cuente hasta 1 millón, pero el modelo falla siempre. ¿Por qué sucede esto?

Por Jailine González Gómez
ChatGPT falla al contar hasta un millón. Su diseño no permite ejecutar procesos secuenciales extensos con precisión.
ChatGPT falla al contar hasta un millón. Su diseño no permite ejecutar procesos secuenciales extensos con precisión.







