Tecnología

¿Podría usted vivir un mes sin redes sociales? Este grupo de jóvenes lo intentó; conozca el resultado

Un grupo de jóvenes en Estados Unidos cambió sus teléfonos inteligentes por dispositivos de tapa durante un mes para combatir los efectos de las redes sociales

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Por AFP
Un desafío de desconexión digital impulsa a jóvenes a usar celulares antiguos para reducir el uso de redes sociales.
La empresa Dumb.co opera actualmente el programa "Un mes offline", una iniciativa que surgió hace un año mediante un grupo comunitario para promover la desconexión digital. (Canva stocks/Lam Kien de Pexels / Karola G de Pexels)







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