Columnistas

El diseño adictivo de las redes sociales va al banquillo

Ya no se trata solo de lo que circula en las plataformas, sino de cómo están construidas estas. Es decir, de la arquitectura que organiza la experiencia del usuario

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Por Mauricio París
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Quizá no se trata de impedir el acceso a las redes sociales de ciertos grupos, como los menores de edad, sino de cuestionar las condiciones en que ese acceso ocurre, qué incentivos se construyen, qué mecanismos capturan la atención y qué salvaguardas existen para evitar usos intensivos o perjudiciales. (Shutterstock/Imagen)







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