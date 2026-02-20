Paso a paso: así puede crear música con Gemini, la inteligencia artificial de Google

Gemini, la IA de Google, ahora crea música en segundos. Funciona desde texto, fotos o videos y está en versión beta.

Google activó una nueva función en Gemini. Desde el 18 de febrero, la IA de Google puede crear música personalizada a partir de texto, imágenes o videos.

La herramienta funciona con Lyria 3, el modelo más avanzado de generación musical desarrollado por Google DeepMind. Está disponible en versión beta para personas mayores de 18 años y opera en ocho idiomas, entre ellos español e inglés.

A continuación, el paso a paso para usarla.

Paso 1: Ingrese a la aplicación de Gemini

La función está disponible desde hoy en la versión de escritorio en gemini.google.com. Google indicó que llegará a la aplicación móvil en los próximos días.

Debe iniciar sesión con su cuenta y verificar que cumple con el requisito de edad.

Paso 2: Escriba una idea o cargue una imagen

Gemini permite dos formas de crear la canción:

Desde texto: Usted describe el género, el estado de ánimo, un recuerdo o una situación.

Usted describe el género, el estado de ánimo, un recuerdo o una situación. Desde imagen o video: Puede subir un archivo y pedir que la música se inspire en ese contenido.

No es necesario redactar la letra. Lyria 3 la genera automáticamente con base en la instrucción.

Paso 3: Defina el estilo musical

La herramienta ofrece mayor control creativo que versiones anteriores. Usted puede indicar:

Tipo de estilo musical

Ritmo o tempo

Tipo de voz

Si desea pista instrumental o con letra

Google afirmó que Lyria 3 permite crear canciones más realistas y con mayor complejidad musical.

Paso 4: Espere la generación de la pista

En cuestión de segundos, Gemini produce una canción de 30 segundos. Cada pista incluye arte de portada generado por una herramienta llamada Nano Banana.

El archivo se puede descargar o compartir mediante un enlace.

Google aclaró que el objetivo no es producir una obra maestra, sino ofrecer una forma rápida y personalizada de expresión creativa.

Paso 5: Verifique el origen del audio

Todas las canciones creadas en la aplicación incluyen SynthID. Se trata de una marca de agua imperceptible que identifica contenido generado con inteligencia artificial de Google.

Además, la aplicación ahora permite cargar un archivo de audio y consultar si fue creado con tecnología de Google. El sistema revisa la presencia de SynthID y analiza el contenido antes de responder.

Uso responsable y límites

Google indicó que Lyria 3 fue entrenado con atención a derechos de autor y acuerdos con la comunidad musical.

La herramienta no está diseñada para imitar artistas específicos. Si usted menciona un cantante, el sistema lo tomará como referencia general de estilo o estado de ánimo. Existen filtros que comparan los resultados con contenido existente.

En caso de posibles infracciones, los usuarios pueden reportar el material. El uso está sujeto a los términos de servicio y políticas de uso de IA generativa.

Las personas suscritas a los planes Google AI Plus, Pro y Ultra tendrán límites más altos de uso.