Google transforma Chrome: ahora la inteligencia artificial Gemini se convierte en parte del navegador

El navegador incorpora un panel lateral con inteligencia artificial, acciones automáticas y mayor integración con aplicaciones de Google

Por Jailine González Gómez
Chrome inicia una nueva etapa con Gemini, una IA que promete asistencia constante, navegación automática y tareas complejas sin salir del navegador.
Chrome inicia una nueva etapa con Gemini, una IA que promete asistencia constante, navegación automática y tareas complejas sin salir del navegador.







