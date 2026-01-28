Google transforma Chrome: ahora la inteligencia artificial Gemini se convierte en parte del navegador

Chrome inicia una nueva etapa con Gemini, una IA que promete asistencia constante, navegación automática y tareas complejas sin salir del navegador.

Google anunció una serie de cambios de fondo en su navegador Chrome. La actualización integra Gemini, su sistema de inteligencia artificial, como asistente permanente durante la navegación web. El objetivo es convertir al navegador en una herramienta más proactiva, capaz de ayudar a tomar decisiones, organizar tareas y ejecutar acciones complejas.

La novedad principal es un panel lateral que acompaña al usuario sin importar la pestaña abierta. Desde allí, Gemini puede resumir información, comparar contenidos entre múltiples sitios y asistir en tareas paralelas sin interrumpir la navegación principal. Google describe este cambio como una nueva forma de multitarea dentro del navegador.

La actualización se basa en Gemini 3, el modelo más reciente de la compañía, y estará disponible para macOS, Windows y Chromebook Plus.

Un asistente que no abandona la pestaña

El nuevo panel lateral permite mantener una conversación con Gemini mientras se navega. La asistencia se adapta al contexto de las páginas abiertas y permite, por ejemplo, condensar reseñas de productos, contrastar opciones o ubicar espacios en la agenda para eventos.

Según Google, la idea es reducir el cambio constante entre pestañas y aplicaciones. El navegador pasa de ser un intermediario pasivo a un entorno de trabajo asistido.

Edición de imágenes sin salir del navegador

Otra incorporación es Nano Banana, una herramienta que permite transformar imágenes directamente desde Chrome. El usuario puede solicitar cambios mediante texto, sin descargar archivos ni abrir nuevas aplicaciones.

Esta función apunta tanto a tareas creativas como prácticas. Desde rediseñar espacios hasta convertir datos en gráficos visuales, todo ocurre dentro del navegador.

Conexión directa con Gmail, Maps y Calendar

Gemini en Chrome se conecta con aplicaciones como Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Flights y Google Shopping. Esta integración permite ejecutar tareas encadenadas.

Un ejemplo que ofrece Google es la planificación de un viaje. El asistente puede recuperar correos antiguos con detalles del evento, consultar vuelos disponibles y redactar mensajes para informar horarios de llegada. Todo sucede dentro de Chrome.

Navegación automática y acciones delegadas

Para usuarios con suscripción AI Pro o Ultra en Estados Unidos, Google habilitará Chrome auto browse 2. Esta función permite delegar tareas complejas al navegador.

La herramienta puede investigar precios de vuelos y hoteles, llenar formularios, programar citas, gestionar suscripciones o recopilar documentos. En escenarios más avanzados, puede identificar objetos en imágenes y agregarlos a un carrito de compra, respetando presupuestos y aplicando descuentos.

Google aclara que el sistema solicita confirmación antes de acciones sensibles como pagos o publicaciones en redes sociales.

Personalización y control del contexto

En los próximos meses, Chrome incorporará Personal Intelligence. Esta función permite que el navegador recuerde contextos de conversaciones previas y ofrezca respuestas más personalizadas.

El usuario decide si activa esta opción y qué aplicaciones conecta. Google enfatiza que el control permanece en manos de la persona usuaria.