Google ahora lo conoce mejor: así funciona Personal Intelligence, la herramienta que personalizará sus búsquedas con inteligencia artificial

Google anunció la integración de Personal Intelligence en el modo de inteligencia artificial (AI Mode), disponible desde esta semana para los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos, en idioma inglés.

AI Mode es la función conversacional de búsqueda que Google desarrolló para consultas complejas. Con esta nueva integración, ahora tiene la capacidad de ofrecer respuestas individualizadas, gracias al acceso a los datos del usuario en Gmail y Google Photos.

La función es opcional y se puede activar o desactivar en cualquier momento desde el perfil en Google Search. Solo está disponible para cuentas personales, no para usuarios de Workspace empresarial o educativo.

Desde Gmail y Photos hasta respuestas que se ajustan a su vida

Personal Intelligence ya se había estrenado en la app Gemini. Ahora llega también a AI Mode. Su objetivo es aprovechar el ecosistema de Google para adaptar las respuestas de forma más precisa.

El sistema analiza datos del usuario almacenados en Gmail, Google Photos, historial de búsqueda y YouTube, con el fin de ofrecer sugerencias que reflejen sus gustos, rutinas, compras, viajes o recuerdos. Según la empresa, esta combinación permite generar respuestas que no solo responden preguntas, sino que también anticipan necesidades.

Por ejemplo, si se busca información para un viaje familiar, AI Mode puede usar datos de reservaciones de hotel almacenadas en Gmail y recuerdos de viajes en Google Photos para sugerir planes que incluyan a todos los miembros del grupo, como museos interactivos o heladerías, basándose en fotografías anteriores.

En el ámbito de las compras, si se detecta que el usuario viaja a Chicago en marzo, AI Mode recomendará abrigos adecuados para esa temporada, ajustados a sus marcas favoritas.

También es posible realizar búsquedas más creativas y personales, como consultar cómo sería el “título de una película basada en su vida” o recibir una descripción de su día perfecto.

Datos bajo control del usuario

Google aclaró que Personal Intelligence fue diseñado con un enfoque de transparencia y privacidad. El modelo Gemini 3, que impulsa esta función, no se entrena directamente con los datos del correo ni de las fotos. Solo se utilizan elementos limitados de las interacciones para mejorar la funcionalidad con el tiempo.

Robby Stein, vicepresidente de Producto de Google Search, explicó en su comunicado que con esta herramienta las recomendaciones no solo responden a intereses, sino que se integran naturalmente en el día a día de cada persona. El sistema evita que el usuario deba repetir sus preferencias o planes.

Google también recordó que esta personalización no sustituye las búsquedas tradicionales, sino que ofrece un punto de partida más relevante y útil para planificar actividades, hacer compras o resolver dudas complejas.

Cómo activar Personal Intelligence en AI Mode

Los suscriptores de AI Pro y AI Ultra pueden activarlo de la siguiente forma:

Abrir Google Search y pulsar en el perfil Ingresar a Personalización de búsqueda Seleccionar Aplicaciones conectadas Vincular Gmail y Google Photos

Esta es una función experimental dentro de Google Labs y su despliegue continuará durante los próximos días.