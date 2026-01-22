Tecnología

Google ahora lo conoce mejor: así funciona Personal Intelligence, la herramienta que personalizará sus búsquedas con inteligencia artificial

La nueva función permite conectar Gmail y Google Photos con el buscador, para ofrecer respuestas altamente personalizadas, según su contexto y estilo de vida

Por Jailine González Gómez
AI Mode ahora integra Gmail y Photos con la nueva función Personal Intelligence.
AI Mode ahora integra Gmail y Photos con la nueva función Personal Intelligence.







Jailine González Gómez

