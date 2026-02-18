Tecnología

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ahora puede crear música: así funciona la nueva herramienta

La aplicación de Gemini integra Lyria 3, un modelo que compone canciones de 30 segundos en versión beta

Por Jailine González Gómez
Google activa en Gemini la creación de música con Lyria 3. Genera pistas de 30 segundos desde texto o imágenes.
Google activa en Gemini la creación de música con Lyria 3. Genera pistas de 30 segundos desde texto o imágenes. (Google/Google)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

