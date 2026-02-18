Gemini, la inteligencia artificial de Google, ahora puede crear música: así funciona la nueva herramienta

Google activa en Gemini la creación de música con Lyria 3. Genera pistas de 30 segundos desde texto o imágenes.

Desde este 18 de febrero, la aplicación de Gemini de Google permite crear música personalizada a partir de texto, imágenes o videos.

La función opera con Lyria 3, el modelo de generación musical más avanzado de Google DeepMind. Está disponible en versión beta para personas mayores de 18 años y, por ahora, en ocho idiomas, entre ellos español e inglés.

Cómo funciona la creación de música en Gemini

La dinámica es simple. Usted describe una idea o carga una imagen. En segundos, la aplicación genera una pista de 30 segundos con letra incluida o versión instrumental.

No es necesario escribir la letra. El sistema la crea con base en la instrucción que reciba. Además, permite definir estilo, tipo de voz y tempo.

También es posible subir una fotografía o un video para que el modelo componga una canción que se ajuste al contenido visual.

Cada pista incluye arte de portada generado por una herramienta llamada Nano Banana. El resultado se puede descargar o compartir mediante un enlace.

Según Google, el objetivo no es producir una obra maestra, sino ofrecer una forma rápida y personalizada de expresión creativa.

El nuevo modelo incorpora tres cambios principales frente a versiones anteriores:

Generación automática de letras.

Mayor control creativo sobre estilo, voces y ritmo.

Pistas más realistas y con mayor complejidad musical.

Google también informó que Lyria 3 estará disponible en Dream Track de YouTube. La herramienta mejora la calidad de las bandas sonoras para Shorts y permite personalizar versos o pistas instrumentales.

Verificación de audio con marca invisible

Todas las canciones generadas incluyen SynthID, una marca de agua imperceptible que identifica contenido creado con inteligencia artificial de Google.

La aplicación amplía además sus capacidades de verificación. Ahora se puede cargar un archivo de audio y consultar si fue generado con tecnología de Google. El sistema revisa la presencia de SynthID y analiza el contenido para emitir una respuesta.

Límites y uso responsable

Google indicó que Lyria 3 fue entrenado con atención a derechos de autor y acuerdos con socios del sector musical.

La herramienta no está diseñada para imitar artistas específicos. Si una persona menciona a un cantante, el sistema tomará la referencia como inspiración general de estilo o estado de ánimo. Además, existen filtros para comparar resultados con contenido existente.

En caso de posibles infracciones, los usuarios pueden reportar el material. El uso de la herramienta está sujeto a los términos de servicio y políticas de uso de IA generativa de la compañía.

Disponibilidad y suscripciones

La función está activa en la versión de escritorio y llegará a la aplicación móvil en los próximos días. Está disponible para usuarios mayores de 18 años en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués.

Las personas suscritas a los planes Google AI Plus, Pro y Ultra tendrán límites más altos de uso.