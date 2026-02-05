Tecnología

Gemini, la IA de Google, supera los 750 millones de usuarios activos y acelera la apuesta por suscripciones y plan gratuito

El asistente de inteligencia artificial de Google creció tras el lanzamiento de Gemini 3 y reforzó su modelo de negocio con planes pagos y acceso gratuito

Por Europa Press
Gemini avanza con funciones que facilitan cambiar de chatbot sin perder chats y que amplían la descarga de imágenes en alta resolución.
Gemini alcanzó 750 millones de usuarios activos mensuales. Google destacó el impacto de Gemini 3, el aumento en suscripciones y el crecimiento de su negocio de nube. (GOOGLE/GOOGLE)







notas iaGeminiGoogleInteligencia artificial
