Gemini, la IA de Google, supera los 750 millones de usuarios activos y acelera la apuesta por suscripciones y plan gratuito

Gemini alcanzó 750 millones de usuarios activos mensuales. Google destacó el impacto de Gemini 3, el aumento en suscripciones y el crecimiento de su negocio de nube.

Google informó que su asistente de inteligencia artificial Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales a nivel global. El crecimiento se dio tras el lanzamiento del modelo Gemini 3 y en medio de una estrategia centrada en suscripciones y un nivel gratuito.

El modelo Gemini 3 salió al mercado en noviembre del año anterior. La compañía indicó que incorporó razonamiento avanzado, mejor comprensión del contexto y la intención de las solicitudes. También destacó su capacidad para resolver problemas complejos de ciencia y matemáticas con alta fiabilidad.

En el momento de su lanzamiento, la aplicación de Gemini registró 650 millones de usuarios mensuales. Google señaló ahora un aumento de 100 millones de usuarios, lo que permitió superar la barrera de los 750 millones.

La información se dio a conocer durante la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 de Alphabet. En ese periodo, la empresa alcanzó por primera vez ingresos anuales superiores a $400.000 millones, impulsados por el crecimiento del negocio de nube y de YouTube.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, explicó que el lanzamiento de Gemini 3 representó un hito clave para la compañía y generó un fuerte impulso en su crecimiento.

Pichai también se refirió al desempeño del servicio de búsqueda. Señaló que el uso registró niveles sin precedentes. Como ejemplo, indicó que las consultas diarias en el Modo IA se duplicaron desde su lanzamiento.

Enfoque en suscripciones y nivel gratuito

En el segmento de consumo, Google reportó más de 325 millones de suscripciones de pago. La adopción estuvo liderada por Google One y YouTube Premium.

El director comercial de Google, Philipp Schindler, comentó durante la llamada con inversionistas que la empresa se mantuvo centrada en un nivel gratuito y en las suscripciones. Añadió que en ambos frentes observaron un crecimiento significativo, según recogió TechCrunch.

Actualmente, Google ofrece la suscripción Google AI Plus como su opción más económica. El plan incluye 200 GB de almacenamiento y acceso ampliado a las funciones de inteligencia artificial por €7,99 al mes.

Acuerdo con Apple y silencio sobre los detalles

Durante la misma llamada, Alphabet recibió consultas sobre el acuerdo con Apple. Según lo anunciado, el fabricante del iPhone basará sus modelos fundacionales en los modelos de Gemini y en la tecnología de nube de Google para potenciar Apple Intelligence y la nueva versión de Siri.

La compañía evitó brindar detalles adicionales sobre la colaboración y sobre su implementación. De acuerdo con TechCrunch, Alphabet no profundizó en la información relacionada con este acuerdo.

La única referencia provino de Pichai. El ejecutivo describió a Google como el proveedor de nube preferido de Apple para el desarrollo de la próxima generación de modelos base, apoyados en la tecnología de Gemini.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.