Tecnología

Google pone fin a un popular ‘truco’ para usar YouTube sin Premium

La plataforma actualizó su servicio móvil y cerró el acceso a funciones exclusivas que algunos usuarios utilizaban sin suscripción activa

Por Europa Press
YouTube limitó la reproducción en segundo plano a usuarios Premium y bloqueó navegadores y apps que permitían usarla gratis en móviles.
YouTube limitó la reproducción en segundo plano a usuarios Premium y bloqueó navegadores y apps que permitían usarla gratis en móviles. (Canva/Canva)







