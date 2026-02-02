Google pone fin a un popular ‘truco’ para usar YouTube sin Premium

YouTube limitó la reproducción en segundo plano a usuarios Premium y bloqueó navegadores y apps que permitían usarla gratis en móviles.

Google actualizó YouTube para bloquear los métodos que permitían usar la aplicación en segundo plano sin pagar la suscripción Premium. La medida afecta a usuarios móviles que aprovechaban navegadores externos o aplicaciones alternativas para mantener el audio activo mientras usaban otras funciones del dispositivo.

La reproducción en segundo plano forma parte de los beneficios exclusivos de YouTube Premium en teléfonos móviles. Este plan también incluye la eliminación de anuncios, la descarga de contenidos para verlos sin conexión y el acceso a YouTube Music Premium.

Hasta ahora, algunos usuarios lograban mantener los videos activos fuera de la aplicación principal. Esto ocurría mediante navegadores móviles como Samsung Internet, Brave o Vivaldi. También se utilizaban aplicaciones de terceros, entre ellas YouTube Vanced.

Google decidió cerrar estas vías de acceso. La compañía bloqueó la posibilidad de usar la reproducción en segundo plano desde navegadores web móviles cuando el usuario no cuenta con una suscripción activa.

Un portavoz de Google explicó a Android Authority que la reproducción en segundo plano es una función exclusiva para miembros de YouTube Premium. Añadió que, aunque algunos usuarios sin suscripción accedían antes en situaciones específicas, la empresa actualizó la experiencia para mantener coherencia en todas sus plataformas.

La actualización ya se refleja en dispositivos móviles y limita de forma efectiva los “trucos” que permitían evitar el pago por esta función.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.