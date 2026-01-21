Novedades de YouTube para el 2026: esto es lo que debe saber

YouTube se prepara para liderar una nueva etapa en la convergencia entre creatividad y tecnología. Con más de 200.000 millones de vistas diarias en Shorts y una comunidad global activa, la plataforma anunció sus cuatro prioridades estratégicas para el 2026: reinvención del entretenimiento, seguridad para niños y adolescentes, fortalecimiento de la economía creadora y el uso responsable de la inteligencia artificial.

Los creadores toman el protagonismo del ‘prime time’

YouTube destacó que sus creadores y artistas ya no son vistos como simples generadores de contenido, sino como nuevos estudios de producción. En ciudades como Hollywood, YouTubers adquieren terrenos y desarrollan formatos originales pensados para audiencias digitales.

Uno de los ejemplos mencionados fue Julian Shapiro-Barnum, quien lanzará un programa de estilo late-night adaptado al entorno digital. Desde coberturas del Super Bowl con creadores como Jesser y Kay Adams, hasta lanzamientos musicales de artistas como Taylor Swift o BTS, YouTube ofrece acceso directo a grandes momentos culturales.

La plataforma continuará impulsando todos los formatos en todas las pantallas, desde contenido largo, Shorts, transmisiones en vivo, podcasts y música. En 2026 se integrarán nuevos tipos de publicaciones como imágenes dentro del feed de Shorts.

YouTube TV se diversifica

YouTube TV lanzará más de 10 planes especializados para contenido deportivo, de entretenimiento y noticias. Además, incluirá funcionalidades personalizables como la opción multiview para mejorar la experiencia en pantallas grandes.

Espacio seguro y educativo para niños y adolescentes

YouTube mantendrá el enfoque en brindar experiencias apropiadas para menores de edad. En 2026 facilitará la configuración de cuentas infantiles y el cambio entre perfiles para cada integrante del hogar.

Los padres podrán controlar el tiempo de uso en Shorts mediante un temporizador ajustable, incluso con la opción de limitar el acceso a cero minutos, algo inédito en la industria. Además, se reforzarán los controles parentales para que las familias gestionen mejor el contenido.

Una encuesta de Kantar reveló que el 93% de personas entre 18 y 27 años en Estados Unidos considera que YouTube les ayuda a aprender nuevas habilidades. Además, el 79% de los docentes afirma que la plataforma apoya los procesos educativos.

Impulso global a la economía de los creadores

YouTube continúa siendo la plataforma de generación de ingresos más sólida para creadores y artistas. En cuatro años ha distribuido más de $100.000 millones, contribuyendo con $55.000 millones al PIB de Estados Unidos en 2024 y generando cerca de 490.000 empleos.

La compañía ampliará las formas de monetización como donaciones, ventas, alianzas de marca y funciones como Jewels. Además, reforzará la experiencia de compra directa dentro de la aplicación, evitando que los usuarios salgan de YouTube.

La plataforma también optimiza la conexión entre creadores y marcas mediante su hub de alianzas publicitarias, que ahora permite insertar enlaces en Shorts y modificar segmentos patrocinados para extender su valor en el tiempo.

Inteligencia artificial: innovación con límites

Más de 1 millón de canales usaron herramientas de inteligencia artificial de YouTube cada día en diciembre. En 2026, se ofrecerán nuevas funcionalidades como crear Shorts con la imagen del creador, generar juegos desde texto o producir música experimental.

Para garantizar transparencia, se etiquetará el contenido creado o modificado con IA, y se exigirá a los creadores revelar si su material es realista o simulado. La plataforma también aplicará políticas estrictas contra los deepfakes dañinos y desarrollará herramientas para que los creadores gestionen el uso de su imagen.

Asimismo, YouTube busca evitar la propagación de contenido de baja calidad generado por IA (“AI slop”), con nuevas medidas para reducir la presencia de spam o material repetitivo.

La inteligencia artificial también mejora la experiencia del usuario con funciones como autodoblaje y la herramienta Ask, que respondió a más de 20 millones de consultas en diciembre, desde explicaciones sobre letras de canciones hasta ingredientes de recetas.