Novedades de YouTube para el 2026: esto es lo que debe saber

La plataforma apuesta por creadores como estudios, IA responsable, TV personalizada y experiencias seguras para menores

Por Jailine González Gómez
YouTube impulsa el 2026 con IA, nuevas formas de monetización y protección para menores.
YouTube impulsa el 2026 con IA, nuevas formas de monetización y protección para menores. (Canva/Canva)







