YouTube transformará la calidad de los videos viejos con inteligencia artificial para mejorar su calidad

YouTube anunció una serie de mejoras automáticas en su plataforma para optimizar la experiencia en pantallas grandes, como los televisores. Estas actualizaciones incluyen desde mejoras en la calidad de los videos antiguos hasta nuevas formas de facilitar compras dentro del contenido.

Según datos internos, el número de canales que obtuvieron ingresos superiores a seis cifras mediante visualizaciones en televisores aumentó más del 45% en el último año. Ante este crecimiento, YouTube comenzó a adaptar su contenido a pantallas más grandes.

Uno de los principales ajustes será en las miniaturas de los videos, las cuales podrán tener un peso de hasta 50 MB, frente al límite anterior de 2 MB. Este cambio permitirá mostrar miniaturas en calidad 4K, lo que busca generar una primera impresión más atractiva.

Además, los archivos de video también podrán cargarse con mayor tamaño, lo que permitirá conservar la calidad original del material. Esto beneficiará a creadores que produzcan en alta definición y mejorará la visualización en televisores.

La plataforma también empleará inteligencia artificial para escalar automáticamente los videos que tengan una resolución inferior a 1080p. Esto significa que contenidos que originalmente estaban en SD podrán visualizarse en HD.

YouTube aclaró que esta mejora se indicará en la configuración del reproductor y solo se aplicará si el creador habilita la opción.

Otra actualización relevante será la incorporación de vistas previas inmersivas en la página principal de YouTube para televisores. Estas mostrarán fragmentos más llamativos del contenido.

Cuando el usuario haga una búsqueda desde el canal de un creador, aparecerán otros videos del mismo canal destacados en los resultados.

En el apartado comercial, YouTube facilitará las compras dentro de los videos mediante la integración de códigos QR. Al escanearlos desde un teléfono móvil, el usuario accederá directamente a la página del producto promocionado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.