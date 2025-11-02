Tecnología

YouTube transformará la calidad de los videos viejos con inteligencia artificial para mejorar su calidad

La plataforma aplicará inteligencia artificial para aumentar la resolución de videos y mejorar la experiencia en pantallas grandes

EscucharEscuchar
Por Europa Press
YouTube escalará videos antiguos con inteligencia artificial y sumará funciones comerciales como compras mediante códigos QR.
YouTube escalará videos antiguos con inteligencia artificial y sumará funciones comerciales como compras mediante códigos QR. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaYouTubeInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.