Tecnología

OpenAI canceló el lanzamiento de su chatbot con contenido explícito

La firma detuvo el polémico proyecto tras críticas de sus empleados y ante la ola de regulaciones que enfrentan las grandes redes sociales en el mundo

EscucharEscuchar
Por AFP
OpenAI frenó su chatbot erótico por temor a daños reputacionales. La medida ocurre tras el cierre de su app de video Sora y polémicas en la industria.
OpenAI frenó su chatbot erótico por temor a daños reputacionales. La medida ocurre tras el cierre de su app de video Sora y polémicas en la industria. (Justin Sullivan / Canva stocks/Getty Images via AFP / charliepix de charliepix)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVOpenAI
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.