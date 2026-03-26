OpenAI canceló el lanzamiento de su chatbot con contenido explícito

OpenAI frenó su chatbot erótico por temor a daños reputacionales. La medida ocurre tras el cierre de su app de video Sora y polémicas en la industria.

La empresa OpenAI suspendió de forma indefinida sus planes para estrenar un chatbot con contenido sexual explícito. La compañía comunicó la noticia este jueves ante la preocupación por los riesgos sociales y de reputación que implica un producto de este tipo.

El diario Financial Times dio a conocer primero esta decisión. El gigante de la inteligencia artificial busca eliminar proyectos secundarios para proteger su liderazgo en el sector.

La función se denominaba internamente como modo Citron. Según el medio británico, este proyecto provocó críticas dentro de la misma organización.

Varios trabajadores cuestionaron la compatibilidad del producto con los valores de la institución. Dicha misión es garantizar que la tecnología beneficie a toda la humanidad.

Los inversionistas también manifestaron temor por posibles daños a la imagen de la marca. Ellos pusieron en duda el beneficio comercial frente a los peligros reputacionales.

El año pasado la empresa anunció una relajación en las restricciones de ChatGPT. El plan permitía contenido erótico para usuarios adultos con identidad verificada.

La cancelación coincidió con el cierre de la aplicación de video Sora. Diferentes sectores señalaron a esa herramienta por generar contenido en línea de poco valor.

La industria tecnológica enfrenta actualmente una etapa de alta sensibilidad. Redes sociales como Meta atienden demandas y regulaciones por el impacto de sus sitios en personas menores.

La firma de inteligencia artificial de Elon Musk recibió una condena mundial el año pasado. Su chatbot Grok generó imágenes sexuales falsas de personas reales y menores de edad.