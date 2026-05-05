Tecnología

Meta usará inteligencia artificial para detectar menores de edad por su estatura y huesos

La empresa de Mark Zuckerberg analiza fotos y señales visuales para estimar la edad de los usuarios y detectar perfiles falsos de menores de edad

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Por AFP
Meta implementa un sistema de inteligencia artificial que mide la estatura y complexión física en fotos para restringir o adaptar el acceso a menores de 13 años.
Meta implementa un sistema de inteligencia artificial que mide la estatura y complexión física en fotos para restringir o adaptar el acceso a menores de 13 años. (Canva stocks/Vitaly Gariev de Pexels / Vitaly Gariev de Pexels)







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