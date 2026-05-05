Meta usará inteligencia artificial para detectar menores de edad por su estatura y huesos

Meta implementa un sistema de inteligencia artificial que mide la estatura y complexión física en fotos para restringir o adaptar el acceso a menores de 13 años.

La compañía Meta implementa una nueva estrategia para identificar a usuarios menores de 13 años en Instagram y Facebook. Esta medida utiliza inteligencia artificial para examinar la estructura ósea de las personas que aparecen en las publicaciones. El sistema también analiza señales visuales y temas generales en las imágenes compartidas dentro de las plataformas.

El objetivo principal es detectar perfiles de adolescentes que aseguran ser mayores de edad. Esta herramienta de inteligencia artificial busca reforzar la seguridad de los menores en el entorno digital de sus redes sociales.

El sistema determina la edad mediante el análisis del contexto del perfil del usuario. La tecnología revisa detalles como menciones a notas escolares o celebraciones de cumpleaños. Además, incorpora el análisis visual de fotos y videos para encontrar pistas que el texto no revela de forma directa.

Meta analiza la altura y el tamaño físico de los sujetos en las publicaciones de la cuenta examinada. La inteligencia artificial estima la edad aproximada con base en estas características generales. Según un comunicado oficial en su blog, esta función opera actualmente en países seleccionados como Estados Unidos antes de realizar su lanzamiento generalizado.

La compañía aclaró que este método no utiliza tecnología de reconocimiento facial. La herramienta no identifica a una persona específica en la imagen compartida. El proceso se concentra únicamente en la estructura ósea y las dimensiones físicas de los individuos que aparecen en el contenido.

Meta verificará si la complexión física corresponde a alguien menor de 13 años. Si el análisis óseo y las señales visuales confirman la minoría de edad, la empresa tomará acciones.

Meta desactivará la cuenta del usuario o la adaptará a las necesidades de seguridad correspondientes para cumplir con sus políticas de servicio.