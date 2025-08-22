Tecnología

La inteligencia artificial permitió a una mujer recuperar su voz tras 25 años de silencio

La británica Sarah Ezekiel recuperó su voz con ayuda de una grabación familiar procesada por inteligencia artificial

Por AFP
Esta imagen proporcionada por Smartbox Assistive Technology muestra a Sarah Ezekiel en su hogar en Hendon, al norte de Londres, el 16 de agosto de 2025. Sarah perdió el uso de su voz después de que le diagnosticaron una enfermedad de la neurona motora mientras estaba embarazada de su segundo hijo, hace 25 años. Ahora, volvió a hablar con su propia voz gracias a la empresa británica de comunicación médica Smartbox, que trabajó con expertos en audio con inteligencia artificial de ElevenLabs para recrear la voz de Ezekiel a partir de un fragmento de video casero de apenas ocho segundos y con un audio casi inaudible. (Foto: Dave Pratt / Smartbox Assistive Technology / AFP) / USO EDITORIAL ÚNICAMENTE – CRÉDITO OBLIGATORIO "AFP PHOTO / SMARTBOX ASSISTIVE TECHNOLOGY / DAVE PRATT – PROPORCIONADA – PROHIBIDO SU USO EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS O DE MERCADEO – DISTRIBUIDA COMO SERVICIO A CLIENTES"
Una paciente con ELA recuperó su voz original gracias a inteligencia artificial y una grabación de ocho segundos de los años 90. (DAVE PRATT/AFP)







