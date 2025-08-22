La inteligencia artificial permitió a una mujer recuperar su voz tras 25 años de silencio

Una paciente con ELA recuperó su voz original gracias a inteligencia artificial y una grabación de ocho segundos de los años 90.

Sarah Ezekiel, una ciudadana británica diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), logró recuperar su voz gracias a una tecnología basada en inteligencia artificial (IA). Este avance marcó un cambio en la vida de sus hijos, quienes crecieron sin escucharla hablar.

La enfermedad le fue diagnosticada hace 25 años, cuando esperaba a su segundo hijo. Desde entonces, perdió completamente la capacidad de hablar. Durante años, utilizó una computadora con un sistema de síntesis de voz que generaba una entonación robótica, carente de identidad personal.

Sus hijos, Aviva y Eric, nunca escucharon la voz auténtica de su madre, hasta que contactaron a Smartbox Assistive Technology, una empresa especializada en herramientas de comunicación para personas con discapacidad.

La compañía solicitó a la familia una grabación de voz antigua. Aunque Ezekiel no contaba con material digital, lograron rescatar un fragmento de audio de un video familiar grabado en los años 90. El archivo tenía solo ocho segundos y presentaba interferencia de un programa de televisión de fondo.

A pesar de la baja calidad del archivo, los técnicos de Smartbox iniciaron un proceso para aislar la voz de Ezekiel. Posteriormente, aplicaron IA generativa para reconstruir un modelo de voz personalizado.

El resultado permitió recuperar la entonación original, incluyendo un leve ceceo que formaba parte de su forma de hablar. La reconstrucción fue tan precisa que una amiga cercana, que la conoció antes de perder la voz, reconoció su tono natural.

El representante de Smartbox explicó que la principal ventaja de esta tecnología es su capacidad para crear voces expresivas y humanas, en lugar de las sintéticas que predominaban en sistemas anteriores.

Según indicó, este tipo de herramientas contribuye a preservar la identidad de las personas, algo que antes resultaba inalcanzable con tecnologías estándar.

Actualmente, se recomienda que las personas diagnosticadas con enfermedades neurodegenerativas graben su voz en cuanto sea posible, con el objetivo de facilitar procesos como este en el futuro. Sin embargo, en épocas anteriores a los teléfonos inteligentes, conseguir grabaciones de calidad resultaba poco común.

