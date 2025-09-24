Tecnología

¿Vale la pena actualizar el iPhone a iOS 26? 8 pros y contras del sistema

El nuevo sistema operativo de Apple destaca por su diseño Liquid Glass y funciones con inteligencia artificial, pero podría generar problemas de rendimiento

Por O Globo / Brasil / GDA
El iOS 26 revolucionó la interfaz del iPhone con diseño transparente, animaciones y más funciones integradas con inteligencia artificial.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

