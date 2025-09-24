¿Vale la pena actualizar el iPhone a iOS 26? 8 pros y contras del sistema

El iOS 26 revolucionó la interfaz del iPhone con diseño transparente, animaciones y más funciones integradas con inteligencia artificial.

El lanzamiento de iOS 26 ha generado dudas entre usuarios de iPhone que valoran si conviene realizar la actualización de inmediato.

La nueva versión del sistema operativo de Apple ofrece mejoras en el diseño, funciones de inteligencia artificial más avanzadas y cambios en apps clave como Fotos y Cámara.

No obstante, también presenta riesgos, especialmente para quienes usan modelos antiguos.

LEA MÁS: iOS 26 vs. iOS 18: ¿Qué ha cambiado? Vea la comparación de los sistemas

Entre las principales novedades destaca Liquid Glass, una interfaz que simula un efecto vítreo en íconos, botones y widgets. También hay una actualización de Apple Intelligence, que ahora permite traducción en vivo en FaceTime y búsquedas visuales con apoyo de ChatGPT.

Sin embargo, la versión inicial del sistema puede traer fallos o lentitud, lo que ha generado preocupación entre los usuarios.

Para ayudarle a tomar una decisión informada, esta guía presenta cuatro ventajas y cuatro desventajas del nuevo sistema operativo.

Cuatro ventajas del iOS 26

1. Interfaz con efecto vítreo: Liquid Glass

La nueva estética del sistema, llamada Liquid Glass, transforma la apariencia visual de la pantalla. El diseño refleja y refracta el entorno, lo que mejora el enfoque en el contenido. Este efecto se aplica en la pantalla de inicio, la de bloqueo, los controles, menús y widgets, brindando una experiencia visual más fluida.

2. Rediseño en las apps de Cámara y Fotos

Apple rediseñó la interfaz de Cámara para que sea más simple y se pueda usar con una sola mano. Los botones principales están cerca del pulgar y ahora es más fácil cambiar entre foto y video. En la app Fotos, las opciones se reorganizaron en dos pestañas: Biblioteca y Colecciones, lo que mejora la navegación y ordena la galería.

3. Traducción en vivo en FaceTime

La función de traducción en tiempo real, incluida dentro de Apple Intelligence, permite traducir audio y texto durante las llamadas. Está disponible en FaceTime, Teléfono y Mensajes. Soporta idiomas como inglés, español (España), francés, alemán y portugués (Brasil), entre otros.

4. Apple Intelligence más útil y conectada

Apple Intelligence amplió sus capacidades. Ahora puede reconocer eventos en pantalla y agregarlos directamente al calendario. También permite realizar acciones basadas en lo que se visualiza en el dispositivo, con apoyo de ChatGPT. Incluso detecta y resume detalles de compras, aunque no se hayan hecho con Apple Pay.

Cuatro desventajas del iOS 26

1. Posibles fallos tras instalar la actualización

Como ocurre con versiones iniciales, iOS 26 podría presentar errores, entre ellos lentitud, cierres inesperados o problemas de conectividad. Estos inconvenientes podrían afectar más a quienes tienen modelos antiguos de iPhone. Se sugiere respaldar la información antes de actualizar o esperar a la versión 26.1, prevista para octubre.

2. Mayor consumo de batería

Después de instalar el sistema, el iPhone podría consumir más batería. Esto se debe a los nuevos procesos y funciones exigentes. Para evitar este problema, algunos usuarios prefieren esperar unas semanas hasta que Apple lance correcciones.

3. Peor rendimiento en modelos antiguos

El nuevo sistema requiere más recursos, lo que afecta el funcionamiento en dispositivos con menor capacidad. Animaciones menos fluidas, lentitud al abrir apps o bloqueos son quejas frecuentes. Si su iPhone es de generaciones pasadas, se recomienda revisar el estado del almacenamiento y eliminar apps innecesarias antes de actualizar.

4. Riesgo de sobrecalentamiento

El uso de apps exigentes o el cambio constante entre funciones puede provocar que el dispositivo se sobrecaliente. Esto sucede porque algunas optimizaciones nuevas afectan el manejo de energía. Las apps de juegos o servicios de streaming son las más propensas a generar este efecto.

LEA MÁS: 5 teléfonos que compiten con el iPhone 17 Pro: precio, potencia, cámara y autonomía

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.