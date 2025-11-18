Tecnología

‘Internal server error’: Qué es Cloudflare y por qué su falla provocó un apagón global de Internet este martes

El colapso parcial de Cloudflare dejó sin funcionamiento plataformas esenciales y evidenció la fragilidad de la infraestructura global

Por Jailine González Gómez
Una caída en Cloudflare afectó servicios en todo el mundo. Su rol como intermediario explica por qué una falla tumba “medio Internet”.
