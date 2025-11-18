Caída global afecta a X (Twitter) y otras plataformas por fallos en Cloudflare

Usuarios en Costa Rica y el extranjero reportaron fallas para cargar contenido y publicar en X (antes Twitter) tras un fallo masivo en los servicios de Cloudflare. Fotografía:

La red social X —conocida todavía por muchos como Twitter— sufrió este martes una caída generalizada que dejó a miles de usuarios sin acceso al servicio.

Los primeros problemas se registraron a primera hora, según reportes de la plataforma Downdetector.

Desde ese momento, los usuarios empezaron a experimentar dificultades para cargar la página, visualizar publicaciones, acceder a contenido multimedia e incluso enviar nuevos mensajes.

Tanto la versión de escritorio como la aplicación móvil continúan a las 7:25 a. m. mostrando errores a la hora de cargar el feed o desplegar tweets incrustados.

El fallo no se limita a X. Diversas plataformas digitales, entre ellas Canva, también registraron interrupciones este martes, lo que apunta a un problema de mayor alcance.

Los reportes de incidencias coinciden con una interrupción masiva en Cloudflare, la empresa que ofrece servicios de seguridad y rendimiento en la nube a miles de sitios web y aplicaciones en el mundo.

La compañía confirmó que está afrontando una falla que afecta a su red global y que ya trabaja en una solución.

Debido a que X depende de estos servicios para gestionar tráfico y protegerse de ataques, la caída de Cloudflare impactó directamente en la operatividad de la red social propiedad de Elon Musk.

De acuerdo con los registros de Downdetector, el pico de reportes se produjo minutos después de las primeras fallas, lo que sugiere que el incidente proviene de la infraestructura de Cloudflare y no de X en sí misma.

¿Qué pueden hacer los usuarios?

Por ahora, la recomendación es esperar. Cloudflare informó que ya identificó el origen del problema y trabaja en restablecer sus servicios.

Mientras tanto, las fallas podrían mantenerse de forma intermitente tanto en X como en otras aplicaciones que dependen de la red de la empresa tecnológica.