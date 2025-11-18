Caída global de Cloudflare desplomó múltiples medios digitales de prensa en Costa Rica

Múltiples sitios web costarricenses, incluyendo medios como Delfino.cr y La República, sufrieron errores de conexión este martes debido a la falla global en la red de Cloudflare. Fotografía:

Una interrupción masiva en los servicios de la empresa Cloudflare, que provee infraestructura de seguridad y servicios en la nube a miles de sitios web a nivel global, causó este martes una caída en el acceso a diversos medios de prensa digitales en Costa Rica.

Entre los sitios de noticias y plataformas digitales costarricenses inaccesibles hasta poco antes de las 9 a.m. o que sufrieron dificultades de acceso se encontraban:

La República

Delfino.cr

AM Prensa

Repretel

El Observador

Diario Extra

La Voz de Guanacaste

Amelia Rueda

Los problemas de acceso, que se registraron desde las primeras horas de la mañana, coinciden con reportes de una interrupción masiva en la red global de Cloudflare.

Otros sitios en Costa Rica también sufrieron una situación similar a primera hora del martes.

Esta empresa es crucial para la gestión de tráfico y la protección de muchos sitios web y aplicaciones, lo que explica la amplia afectación en el ecosistema digital costarricense.

Cloudflare actúa como un intermediario inteligente entre el usuario final (visitantes de los sitios) y el servidor de alojamiento original del sitio en línea visitado.

Además de los medios de comunicación locales, la caída también impactó a la red social X (anteriormente conocida como Twitter) y a otras plataformas digitales como Canva, lo que subraya la escala del problema.

Recomendaciones

Cloudflare confirmó a primera hora del martes la falla, que afecta su red global, pero ya ha identificado el origen del problema y se encuentra trabajando activamente en una solución.

La principal recomendación para los usuarios de los medios y plataformas afectadas es esperar. Poco después de las 9 a.m., la mayoría de sitios en línea afectados volvieron a la normalidad.

Debido a que las fallas podrían mantenerse de forma intermitente hasta que Cloudflare restablezca completamente sus servicios, se insta a los usuarios a ser pacientes en caso de más intermitencia y mientras la compañía tecnológica trabaja en solucionar los inconvenientes.