Caída global de Cloudflare desplomó múltiples medios digitales de prensa en Costa Rica

Múltiples medios digitales en Costa Rica estuvieron fuera de servicio debido a interrupción global en los servicios de Cloudflare

Por Juan Fernando Lara Salas
Múltiples sitios web costarricenses, incluyendo medios como Delfino.cr y La República, mostraron errores de conexión este martes debido a la falla global en la red de Cloudflare. Fotografía:
Múltiples sitios web costarricenses, incluyendo medios como Delfino.cr y La República, sufrieron errores de conexión este martes debido a la falla global en la red de Cloudflare. Fotografía: (Valezka Medina Barrios/Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.