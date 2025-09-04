Hollow Knight Silksong ya está disponible: precio, plataformas y lo que ofrece esta esperada secuela

Silksong ya salió. El juego presenta un nuevo reino, combate renovado y una historia más personal con Hornet como figura central.

Hollow Knight: Silksong, la esperada continuación del exitoso juego independiente desarrollado por Team Cherry, ya está disponible en consolas y PC. El título llegó al mercado este 4 de setiembre luego de una espera de más de cinco años desde su anuncio original en 2019.

La secuela reemplaza al Caballero del primer juego y pone en el centro a Hornet, personaje que en la primera entrega aparecía como enemiga y aliada. Esta vez protagoniza una aventura completamente nueva, más ágil y extensa, sin perder la esencia del título original.

Plataformas disponibles

Silksong puede jugarse en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, a través de las tiendas digitales Steam y GOG (GOG Galaxy). También forma parte del catálogo de Xbox Game Pass y está habilitado en Xbox Cloud Gaming.

El juego cuenta con actualización gratuita para quienes tengan la versión de Nintendo Switch y deseen migrar a Nintendo Switch 2. Por su diseño en 2D, mantiene un rendimiento similar en todas las plataformas.

Precio de lanzamiento

El precio en Estados Unidos es de $20. Hasta el momento no se han anunciado versiones especiales ni expansiones.

Historia de Silksong

La narrativa se centra en Hornet, princesa protectora de Hallownest, quien fue capturada y llevada al misterioso mundo de Pharloom, un reino dominado por las fuerzas de Seda y Canciones. Tras escapar, inicia una travesía hacia la cima de este reino en busca de una ciudadela enigmática.

Durante su travesía, Hornet descubre secretos que la conectan con sus orígenes, en un relato más introspectivo y profundo que el del primer juego. Como en el título anterior, todos los personajes pertenecen a un universo de insectos humanoides con sus propias sociedades.

Estilo de juego

Hollow Knight: Silksong conserva el estilo Metroidvania, caracterizado por la exploración de zonas interconectadas, desbloqueo progresivo de habilidades y enfrentamientos con más de 40 jefes. Los nuevos poderes permiten regresar a zonas anteriormente inaccesibles.

El combate ahora es más acrobático. Hornet se desplaza con mayor rapidez y realiza ataques aéreos prolongados. Utiliza una aguja en lugar de espada y su energía especial proviene de la Seda, en sustitución de las Almas del juego original.

La secuela elimina los Charms y los reemplaza por Brasões y Herramientas, que se pueden modificar al sentarse en bancos. Algunos efectos son pasivos, mientras que otros requieren activación directa.

Duración estimada

Aunque los desarrolladores no han confirmado una duración exacta, se estima que Silksong ofrece más contenido que Hollow Knight, juego que toma en promedio 27 horas para completarse, según el sitio HowLongToBeat, y más de 40 horas si se exploran misiones secundarias.

En esta nueva entrega, Hornet recorre múltiples ciudades dentro del reino, a diferencia del primer juego, que se desarrollaba en una única área central.

