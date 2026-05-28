Ferrari presenta su primer vehículo eléctrico y el papa León XIV fue uno de los primeros en conocerlo

Ferrari ingresó al mercado de autos eléctricos con el Luce, un modelo de cinco plazas que provocó caída en bolsa y atención mundial.

Ferrari presentó oficialmente el Luce, su primer vehículo totalmente eléctrico, y eligió una imagen con el papa León XIV como parte de uno de los momentos más llamativos del lanzamiento.

El fabricante italiano de automóviles de lujo se incorporó así, aunque con retraso, a la competencia de marcas como Porsche y Lamborghini en el mercado de los vehículos eléctricos de alto rendimiento.

La presentación del modelo ocurrió en Roma ante el presidente italiano, Sergio Mattarella. Luego, el automóvil fue trasladado hasta la residencia papal de Castel Gandolfo, donde el papa León XIV se sentó en el asiento del conductor.

Según Ferrari, el presidente de la compañía, John Elkann, entregó posteriormente el volante del automóvil al pontífice.

Luce, palabra que significa “luz” en italiano, alcanza una velocidad máxima superior a los 310 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

El vehículo utiliza una batería de 122 kWh y ofrece una autonomía superior a los 530 kilómetros. Además, Ferrari aseguró que el sistema de carga rápida permite pasar del 10% al 80% de batería en un periodo de 20 a 25 minutos.

El modelo pesa 2,26 toneladas, lo que lo convierte en uno de los Ferrari más pesados fabricados por la marca.

El Luce también marca una transformación importante en la historia de Ferrari. Es apenas el segundo modelo de cuatro puertas producido por la compañía, después del SUV Purosangue, y el primero con capacidad para cinco pasajeros.

Ferrari describió el diseño del automóvil como una “casa de cristal”. La empresa destacó que los faros desaparecen visualmente cuando están apagados y que la parte trasera recuerda modelos históricos como el 360 Modena.

El diseño del vehículo estuvo a cargo del colectivo LoveFrom, integrado por Jony Ive, reconocido por desarrollar varios de los productos más emblemáticos de Apple, y el diseñador industrial Marc Newson.

Aunque Ferrari desarrolló internamente muchos de los componentes del automóvil, la empresa apostó por una propuesta estética completamente distinta a sus modelos tradicionales.

Las primeras unidades del Luce serán fabricadas en una nueva planta ubicada en Maranello, al norte de Italia. Ferrari prevé iniciar las entregas antes de finalizar este año.

Acciones de Ferrari se desploman tras presentación del Luce

Pese a la expectativa alrededor del lanzamiento, los inversionistas reaccionaron con cautela.

Las acciones de Ferrari registraron este martes la peor caída de la jornada en la bolsa de Milán. Los títulos descendieron un 6,3% hasta ubicarse en 290,45 euros al mediodía.

Analistas de Equita señalaron que un vehículo eléctrico con un precio tan elevado difícilmente generará volúmenes de venta capaces de impulsar significativamente las ganancias de Ferrari.

De acuerdo con estimaciones de analistas financieros, el precio del Luce podría superar los 700.000 euros después de personalizaciones.

Otros expertos, como los de Banca Akros, mantuvieron una visión más positiva. La entidad consideró que el alto precio permitiría mantener la rentabilidad del modelo pese a posibles reducciones en márgenes.

El director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, estimó que aproximadamente la mitad de los pedidos del Luce podrían provenir de nuevos clientes.

Ferrari ya había reducido sus expectativas sobre vehículos eléctricos a finales de 2025. La compañía proyectó entonces que estos modelos representarían un 20% de su gama para 2030, lejos del objetivo anterior del 40%.

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