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Ferrari presenta su primer vehículo eléctrico y el papa León XIV fue uno de los primeros en conocerlo

Ferrari lanzó el Luce, su primer automóvil totalmente eléctrico, con más de 530 kilómetros de autonomía y una presentación que incluyó al papa León XIV

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Por AFP
Ferrari ingresó al mercado de autos eléctricos con el Luce, un modelo de cinco plazas que provocó caída en bolsa y atención mundial.
Ferrari ingresó al mercado de autos eléctricos con el Luce, un modelo de cinco plazas que provocó caída en bolsa y atención mundial. (HANDOUT/AFP)







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