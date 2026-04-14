Así es el nuevo automóvil eléctrico de Ferrari que alcanza 0 a 100 km/h en 2,5 segundos

Ferrari presenta su primer modelo eléctrico con 1.000 CV, autonomía de 530 km y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Ferrari presentó su primer automóvil completamente eléctrico. El modelo, denominado Ferrari Luce, marca un cambio tras 78 años de trayectoria en el automovilismo. La marca aseguró que el vehículo ofrece alto rendimiento, precisión y una experiencia de conducción propia de un deportivo.

El fabricante diseñó este modelo con enfoque en la ingeniería de alto desempeño. Integra tecnología derivada del motorsport. Utiliza motores síncronos con imanes permanentes. Estos permiten alcanzar una alta densidad de potencia y par. También optimizan la respuesta en conducción.

El sistema incorpora una arquitectura eléctrica de 880 V. La batería alcanza una densidad energética de 195 Wh/kg. Este conjunto se ensambla en Maranello. El diseño busca un centro de gravedad bajo. Esto mejora el equilibrio del automóvil.

La batería forma parte estructural del chasis. El 85% de los módulos se ubica en el piso entre los ejes. El restante 15% se coloca bajo el asiento trasero. Este sistema permite extraer y reparar componentes sin afectar la estructura.

El vehículo incluye protección reforzada. La carcasa de la batería se integra al chasis. Esto garantiza seguridad ante impactos. Además, el sistema de refrigeración mantiene estable la temperatura de las celdas y protege contra condiciones externas.

Ferrari desarrolló una configuración con cuatro motores eléctricos independientes. Estos garantizan un par instantáneo. El control del sistema permite una respuesta inmediata.

El eje delantero aporta 210 kW de potencia. La eficiencia alcanza el 93% a plena capacidad. Un sistema denominado Disconnect permite cambiar a tracción trasera. Este proceso se ejecuta sin afectar la fluidez de conducción.

En cifras, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. La velocidad máxima llega a 310 km/h. La potencia supera los 1.000 CV en modo boost. La autonomía supera los 530 km por carga.

Ferrari destacó que este modelo representa una nueva etapa. La marca mantiene su enfoque en rendimiento. El objetivo es trasladar la esencia de sus deportivos a la movilidad eléctrica.