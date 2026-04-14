Tecnología

Así es el nuevo automóvil eléctrico de Ferrari que alcanza 0 a 100 km/h en 2,5 segundos

Ferrari apuesta por una nueva era con el Luce, un modelo eléctrico que combina potencia, confort y una experiencia sensorial diseñada para el uso diario sin sacrificar su esencia

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Por Silvia Ureña Corrales
Ferrari presenta su primer modelo eléctrico con 1.000 CV, autonomía de 530 km y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.
Ferrari presenta su primer modelo eléctrico con 1.000 CV, autonomía de 530 km y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. (Cortesía/Cortesía)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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