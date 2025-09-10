Tecnología

Expertos en seguridad recomiendan que los menores de 18 años eviten usar esta IA porque lo consideran de ‘alto riesgo’

La herramienta de inteligencia artificial de Google podría mostrar contenido inapropiado a adolescentes, según expertos en seguridad digital

EscucharEscuchar
Por Europa Press y Damián Arroyo C.
Organización advierte que Google Gemini representa un riesgo para menores y pide restringir su uso por falta de filtros adecuados para adolescentes.
Organización advierte que Google Gemini representa un riesgo para menores y pide restringir su uso por falta de filtros adecuados para adolescentes. (FREEPIK/FREEPIK)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaInteligencia artificialIAGoogleGoogle Gemini
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.