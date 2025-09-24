Estos 8 aparatos no deben conectarse a extensiones: aumentan riesgo de incendio

Especialista advierte por qué estos 8 aparatos no deben conectarse a extensiones: riesgo de incendio, sobrecarga y daños eléctricos.

Con el aumento en el uso de electrodomésticos de alta potencia en hogares, oficinas y negocios, también se ha hecho más común el uso de extensiones eléctricas para resolver la falta de tomas de corriente. Sin embargo, esta práctica puede representar un riesgo grave de incendio y accidentes eléctricos, sobre todo cuando se utilizan dispositivos con alto consumo energético.

Según explicó el ingeniero Leonardo Moura, superintendente de operaciones de Neoenergia Pernambuco, muchas instalaciones eléctricas no fueron diseñadas para soportar la carga actual de equipos modernos. El especialista advirtió sobre los peligros de conectar aparatos potentes a extensiones no certificadas o con capacidad limitada.

Además de representar un peligro para las personas, el uso inadecuado de estos accesorios puede deteriorar los aparatos, aumentar el consumo eléctrico y provocar incendios por sobrecarga.

Conectar varios equipos en una misma extensión o usar adaptadores múltiples improvisados, como los conocidos “Ts” o benjamins, eleva el riesgo de sobrecarga. En lugares como cocinas o espacios con humedad, el peligro se incrementa por la proximidad de agua, calor y vapor.

Extensiones con capacidad inferior a 20 amperes no soportan la demanda de aparatos como microondas o aires acondicionados. Esto puede provocar el derretimiento de cables, cortocircuitos y chispazos.

Aparatos que nunca deben conectarse a extensiones

Moura indicó que ciertos electrodomésticos deben conectarse directamente a una toma de pared, idealmente con un circuito exclusivo y tomas de 20 amperes. A continuación, los principales equipos que no deben conectarse a extensiones:

1. Refrigeradores

Su funcionamiento es continuo. Aunque su consumo promedio no es alto, al arrancar su motor, genera un pico de corriente que puede sobrecargar cables y extensiones. Esto causa calentamiento acumulado, que desgasta los materiales con el tiempo.

2. Freezer

Al igual que la refrigeradora, opera 24 horas al día y demanda mucha energía. En espacios como garajes o exteriores, la exposición a calor, frío o humedad agrava el riesgo si se usa una extensión inadecuada.

3. Microondas

Alcanza potencias entre 600 y 1.800 watts. Exige corriente intensa al encenderse, lo cual puede generar derretimientos o incendios si está conectado a extensiones comunes o filtros de línea no certificados.

4. Cafetera

Calienta agua en poco tiempo, lo que produce picos de corriente que pueden sobrepasar la capacidad de una extensión común. El uso repetido bajo estas condiciones deteriora el equipo y representa un peligro de incendio.

5. Tostadora

Contiene resistencias internas que requieren mucha energía durante breves períodos. Si se conecta junto a otros aparatos en una misma extensión, el sobrecalentamiento es muy probable.

6. Air fryer

Utiliza entre 800 y 1.700 watts. Junto con grills, sandwicheras o cafeteras, forma parte del grupo de electrodomésticos de alto consumo, que no deben compartir una toma mediante adaptadores.

7. Aspiradora

Requiere mucha energía para operar el motor. Además, al ser arrastrada por distintos espacios, puede dañar el cable de la extensión, exponiendo la faja interna y aumentando el riesgo de descargas eléctricas.

8. Aire acondicionado

Es uno de los dispositivos más exigentes en términos eléctricos. Su compresor requiere una corriente elevada al encenderse. El uso de extensiones o adaptadores en estos casos puede provocar incendios o daños graves al sistema.

Recomendaciones para evitar accidentes eléctricos

Para utilizar electrodomésticos de manera segura, se deben seguir las siguientes prácticas:

Planificación eléctrica en obras o remodelaciones : prever el número adecuado de tomas, bien distribuidas según el uso de los aparatos.

: prever el número adecuado de tomas, bien distribuidas según el uso de los aparatos. Uso de extensiones certificadas : solo se deben usar extensiones de alta calidad y con sello de certificación, en dispositivos de bajo consumo como celulares, televisores o computadoras.

: solo se deben usar extensiones de alta calidad y con sello de certificación, en dispositivos de bajo consumo como celulares, televisores o computadoras. Disyuntores y tomas compatibles : equipos como aires acondicionados deben contar con circuitos independientes y tomas de 20 amperes.

: equipos como aires acondicionados deben contar con circuitos independientes y tomas de 20 amperes. Sistema de puesta a tierra : todas las tomas deben tener conexión a tierra para evitar fugas de corriente y choques eléctricos.

: todas las tomas deben tener conexión a tierra para evitar fugas de corriente y choques eléctricos. Protección física del cableado : se deben evitar extensiones atravesadas en zonas de paso, cerca de niños o mascotas. Si es necesario, se deben usar canaletas protectoras autoextinguibles.

: se deben evitar extensiones atravesadas en zonas de paso, cerca de niños o mascotas. Si es necesario, se deben usar canaletas protectoras autoextinguibles. Revisión periódica del sistema eléctrico: se debe inspeccionar el estado de cables, extensiones y tomas. Si presentan señales de desgaste o sobrecalentamiento, deben ser reemplazados.

