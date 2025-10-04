Tecnología

Este truco poco conocido acelera la carga de su celular y protege la batería

Activar el modo avión mientras carga su celular acelera el proceso y evita el desgaste innecesario de la batería

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El modo avión permite cargar el celular más rápido y protege la batería al desactivar funciones que consumen energía.
El modo avión permite cargar el celular más rápido y protege la batería al desactivar funciones que consumen energía. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCelularesbatería
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.