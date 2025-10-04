Este truco poco conocido acelera la carga de su celular y protege la batería

El modo avión permite cargar el celular más rápido y protege la batería al desactivar funciones que consumen energía.

Aunque el "modo avión" fue diseñado para desactivar las señales inalámbricas durante un vuelo, fabricantes como Apple, Samsung y Google recomiendan activarlo durante la carga del celular.

La razón es simple: cuando esta función está activa, el dispositivo desconecta redes móviles, Wi-Fi y Bluetooth, lo que reduce el consumo energético en segundo plano. Así, el teléfono concentra su energía únicamente en el proceso de carga.

Gracias a esto, la carga se completa más rápido y se disminuye el riesgo de sobrecalentamiento, lo que ayuda a preservar la salud de la batería.

Apple indicó en su sitio de soporte que el modo avión optimiza el rendimiento energético del iPhone, mientras que Samsung lo considera una herramienta útil para ahorrar energía.

Cuando el modo avión no está activado, el dispositivo consume batería al buscar señales, recibir datos y gestionar notificaciones. Al detener estos procesos, el celular aprovecha mejor la energía que recibe.

Activar el modo avión durante la carga puede resultar útil si necesita completar la carga rápidamente o si desea mantener batería por más tiempo durante el día.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que al activar esta función, no recibirá llamadas ni mensajes. Por tanto, debe evitarla si necesita mantenerse comunicado mientras el celular se carga.

LEA MÁS: ¿Se conecta primero el celular o el cargador? Esta es la forma correcta de hacerlo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.