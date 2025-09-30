Tecnología

Para qué sirve usar el ‘modo avión’ en WhatsApp

Descubra cómo activar el ‘modo avión’ en su celular puede mejorar su privacidad al usar WhatsApp y qué beneficios obtiene con esta función

Por El Universal / México / GDA
WhatsApp puede usarse con el modo avión para revisar mensajes sin que sus contactos lo noten. Conozca cómo hacerlo en iOS y Android.
WhatsApp puede usarse con el modo avión para revisar mensajes sin que sus contactos lo noten. Conozca cómo hacerlo en iOS y Android. (Canva /Canva)







