Para qué sirve usar el ‘modo avión’ en WhatsApp

WhatsApp puede usarse con el modo avión para revisar mensajes sin que sus contactos lo noten. Conozca cómo hacerlo en iOS y Android.

Usar el modo avión no solo sirve cuando se viaja. Esta herramienta también permite tener mayor control sobre la privacidad en WhatsApp, ya que desactiva todas las conexiones inalámbricas como Wifi, Bluetooth, GPS y datos móviles.

Aun así, el dispositivo continúa funcionando con normalidad, y puede utilizar la cámara, el calendario y juegos sin conexión.

Además, si el contenido de WhatsApp ya cargó con anterioridad, los mensajes, imágenes, archivos o videos estarán disponibles sin necesidad de conexión.

Beneficios de usar WhatsApp con el modo avión activado

Activar esta función puede otorgar ventajas que mejoran la experiencia dentro de la aplicación. Estas son las principales:

Privacidad: Aunque se lea un mensaje, no se mostrará el doble tick azul ni aparecerá como “en línea”.

Aunque se lea un mensaje, no se mostrará el doble tick azul ni aparecerá como “en línea”. Sin interrupciones: El modo avión permite revisar chats, archivos, imágenes o videos previamente descargados sin recibir notificaciones.

El modo avión permite previamente descargados sin recibir notificaciones. Borradores invisibles: Si se necesita escribir una respuesta sin mostrar la leyenda “escribiendo”, se puede usar esta función y el texto quedará como un borrador hasta reactivar la conexión.

Si se necesita escribir una respuesta sin mostrar la leyenda “escribiendo”, se puede usar esta función y el texto quedará como un borrador hasta reactivar la conexión. Lectura sin presión: Puede leerse cualquier mensaje sin que el remitente lo note. Esto puede resultar útil para evitar respuestas inmediatas.

Cómo activar el modo avión y usar WhatsApp sin conexión

La activación varía según el sistema operativo del dispositivo. Este es el procedimiento:

En Android:

Descargar previamente los archivos que se desean consultar. Deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones. Pulsar el ícono del modo avión. Esto desactiva la señal de Wifi, el Bluetooth, el GPS y las llamadas.

En iOS:

Deslizar desde la esquina superior derecha si el modelo no tiene botón de inicio. Si lo tiene, deslizar desde la parte inferior. Acceder al Centro de Control. Presionar el ícono del modo avión.

Una vez activado, WhatsApp podrá utilizarse de forma limitada pero estratégica. Esta opción resulta útil para quienes desean tener mayor control sobre su privacidad digital, sin dejar de acceder a los contenidos almacenados en el dispositivo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.