El Samsung Galaxy S26 Ultra llegará más tarde de lo esperado: esto es lo que se sabe

El evento Galaxy Unpacked se celebrará casi un mes después de lo habitual y justo antes del MWC de Barcelona en 2026

Por La Nación / Argentina / GDA
Samsung presentará el Galaxy S26 Ultra el 25 de febrero en San Francisco, con énfasis en inteligencia artificial y alianzas estratégicas. [Imagen con fines ilustrativos]
Samsung presentará el Galaxy S26 Ultra el 25 de febrero en San Francisco, con énfasis en inteligencia artificial y alianzas estratégicas. [Imagen con fines ilustrativos]







