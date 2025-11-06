El Samsung Galaxy S26 Ultra llegará más tarde de lo esperado: esto es lo que se sabe

Samsung presentará el Galaxy S26 Ultra el 25 de febrero en San Francisco, con énfasis en inteligencia artificial y alianzas estratégicas. [Imagen con fines ilustrativos]

El Samsung Galaxy S26 Ultra encabezará el Galaxy Unpacked 2026, evento que tradicionalmente inaugura el calendario anual de lanzamientos móviles. Sin embargo, esta vez la presentación sufrirá un ajuste de fecha, de acuerdo con medios especializados.

Samsung programó el evento para el 25 de febrero de 2026 en San Francisco, casi un mes más tarde que las ediciones anteriores. En 2025, el anuncio se realizó el 22 de enero y en 2024, el 17 del mismo mes. Según el medio surcoreano MoneyToday, el cambio responde a una estrategia de sincronización entre desarrollo tecnológico y objetivos comerciales.

La nueva fecha colocará al Galaxy S26 Ultra, junto a los modelos Galaxy S26 y S26+, justo antes del Congreso Mundial de Móviles (MWC) en Barcelona, que se realizará del 2 al 5 de marzo. Así, Samsung planea anticiparse a sus competidores y marcar el ritmo del evento europeo. Las ventas globales iniciarían a inicios de marzo, según Forbes.

San Francisco como epicentro de alianzas en inteligencia artificial

La elección de San Francisco no fue casual. Según reportes, la firma surcoreana optó por esta ciudad para estrechar lazos con el ecosistema de inteligencia artificial del Silicon Valley. Además, aprovechará el contexto para anunciar alianzas tecnológicas y nuevos servicios exclusivos vinculados a la plataforma Galaxy AI.

Samsung busca reforzar su presencia en el sector tras presentar integraciones anteriores con Google. Se espera que los próximos modelos incorporen funciones avanzadas de inteligencia artificial e integraciones más profundas con su sistema Galaxy.

Sin Galaxy S26 Pro: Samsung mantiene su línea tradicional

Pese a rumores, Samsung no lanzará un Galaxy S26 Pro. La compañía mantendrá su tradicional trío de modelos: Galaxy S26, S26+ y Galaxy S26 Ultra. El Galaxy S25 Edge, que debutó en 2025, quedará como una edición especial sin sucesor.

La compañía enfocará sus esfuerzos en mejorar el rendimiento, aumentar la autonomía y fortalecer la integración con Galaxy AI, en línea con las tendencias del mercado.

Samsung y Nvidia desarrollan megafábrica de inteligencia artificial

En un movimiento estratégico, Samsung Electronics anunció una alianza con Nvidia para construir una megafábrica de inteligencia artificial. El proyecto utilizará 50.000 procesadores gráficos (GPU) para acelerar la fabricación de chips y optimizar la producción de dispositivos móviles y robots.

Según información de la Newsroom oficial de Nvidia, el plan combinará la experiencia de Samsung en semiconductores con el poder de procesamiento de Nvidia. Esta sinergia permitiría multiplicar por 20 el rendimiento en tareas técnicas, como el diseño y pruebas de componentes electrónicos.

Además, Samsung planea actualizar su memoria HBM4, esencial en chips de inteligencia artificial, y aplicar el software Omniverse de Nvidia, el cual permite crear fábricas virtuales para simular operaciones reales, prevenir errores, aumentar la eficiencia y mejorar la toma de decisiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.