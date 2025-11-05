Tecnología

Google planea instalar centros de datos en el espacio con energía solar

El Proyecto Suncatcher llevaría chips de IA al espacio mediante satélites solares para reducir el uso de energía en la Tierra

Por O Globo / Brasil / GDA
Google quiere usar satélites solares como centros de datos con IA para ahorrar energía y reducir impacto ambiental
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

