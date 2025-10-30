Tecnología

El clásico Pac-Man cumple 45 años y Google lo celebra con un Doodle especial de Halloween

La edición especial estará disponible en el buscador los días 30 y 31 de octubre con laberintos temáticos de Halloween y ocho niveles jugables

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pac-Man cumple 45 años y Google lo celebra con un doodle interactivo inspirado en Halloween. El juego estará activo por tiempo limitado.
Pac-Man cumple 45 años y Google lo celebra con un doodle interactivo inspirado en Halloween. El juego estará activo por tiempo limitado. (Google/Divulgación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGooglePac-ManHalloween
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.