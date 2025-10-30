Tecnología

Así es Neo, el robot que promete limpiar su casa, pero que por ahora es una marioneta

Aunque Neo parece un ayudante autónomo, todavía requiere un operador remoto que observe su casa y le diga qué hacer

Por La Nación / Argentina / GDA
Neo, el robot doméstico, aspira a trabajar solo, pero por ahora actúa como marioneta controlada desde otro lugar.
Neo, el robot doméstico, aspira a trabajar solo, pero por ahora actúa como marioneta controlada desde otro lugar. (1X /Cortesía)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

