Tecnología

El chip que imita al cerebro y promete una inteligencia artificial con menos consumo energético

Un nuevo memristor basado en óxido de hafnio podría reducir el enorme gasto energético de la inteligencia artificial

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Por Jailine González Gómez
Investigadores desarrollaron memristores ultradelgados que imitan sinapsis cerebrales y consumen mucha menos energía.
Investigadores desarrollaron memristores ultradelgados que imitan sinapsis cerebrales y consumen mucha menos energía. (Canva stock/Axel Makhalov/berkay08)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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