Tecnología

Estados Unidos concentra la mayor cantidad de centros de datos en el mundo, pero depende de Taiwán para fabricar sus chips

El ‘AI Index Report 2026′ expone una brecha crítica: liderazgo en centros de datos y modelos frente a dependencia en hardware

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Por Jailine González Gómez
Estados Unidos lidera en centros de datos y modelos de IA, pero su hardware depende de Taiwán. China domina en investigación y patentes.
Estados Unidos lidera en centros de datos y modelos de IA, pero su hardware depende de Taiwán. China domina en investigación y patentes. (Canva stock/Kittipong Jirasukhanont de PhonlamaiPhoto's Images/Andrew Patrick Photo de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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