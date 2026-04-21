Estados Unidos concentra la mayor cantidad de centros de datos en el mundo, pero depende de Taiwán para fabricar sus chips

Estados Unidos lidera en centros de datos y modelos de IA, pero su hardware depende de Taiwán. China domina en investigación y patentes.

Estados Unidos concentra 5.427 centros de datos de inteligencia artificial, la mayor cantidad en el mundo. Así lo revela el AI Index Report 2026 de la Universidad de Stanford.

El estudio también señala que el país lidera el desarrollo de modelos avanzados, pero depende de Taiwán para fabricar los chips que sostienen esta industria.

Para 2025, la cantidad de centros de datos en Estados Unidos superó por más de diez veces a países como Alemania (con 529), Reino Unido (con 523) y China (con 449).

En el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, el liderazgo también se mantiene. Ese mismo año, el país produjo 50 modelos notables, por encima de los 30 de China y los 5 de Corea del Sur.

Además, los sistemas desarrollados en Estados Unidos son los que demandan mayor intensidad computacional a nivel global, lo que también se traduce en el mayor consumo energético del mundo en este sector.

El liderazgo estadounidense depende de una cadena de suministro concentrada en Taiwán

El informe advierte que el liderazgo estadounidense presenta una vulnerabilidad en la cadena de suministro. La capacidad computacional global ha crecido 3,3 veces al año desde 2022, pero fluye principalmente a través de una sola empresa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), que fabrica casi todos los chips líderes en inteligencia artificial.

Las empresas estadounidenses diseñan estos procesadores, pero no los producen. Firmas como Nvidia y AMD envían sus diseños más avanzados a TSMC, que cuenta con la tecnología necesaria para fabricarlos a escala nanométrica. Esto posiciona a la compañía taiwanesa como un punto único de dependencia global.

Este fenómeno también incluye otras etapas del proceso. El ensamblaje y las pruebas involucran a empresas taiwanesas como ASE Group, junto con compañías estadounidenses. Además, componentes clave como la memoria de alto ancho de banda dependen de fabricantes surcoreanos como SK Hynix y Samsung.

El reporte indica que en 2025 comenzó a operar una expansión conjunta de TSMC en Estados Unidos, como parte de un esfuerzo por diversificar la producción y reducir la fragilidad geográfica de la cadena de suministro.

No obstante, esta medida no elimina el monopolio. La tecnología, las operaciones y el conocimiento continúan concentrados en la empresa taiwanesa.

Las barreras de entrada en la fabricación de semiconductores dificultan la aparición de nuevos competidores. El desarrollo de chips a escala nanométrica requiere décadas de experiencia acumulada, equipos altamente especializados y grandes inversiones de capital.

Corea del Sur aparece como el principal competidor en la fabricación de chips avanzados, a través de Samsung Foundry. Sin embargo, el ecosistema actual mantiene a TSMC como el actor dominante, con una participación que abarca la mayoría de los chips de inteligencia artificial.

Estados Unidos lidera en infraestructura, China domina en investigación

Mientras Estados Unidos domina en infraestructura y desarrollo comercial, China ocupa el primer lugar en investigación académica y producción teórica en inteligencia artificial.

Las patentes son registros oficiales de innovación aplicada que otorgan derechos sobre desarrollos tecnológicos concretos. En el contexto de la inteligencia artificial, permiten medir cómo las ideas y modelos se transforman en soluciones prácticas que pueden implementarse en sistemas, productos o servicios.

En 2024, China representó el 17,8% de las publicaciones globales de IA y concentró el 20,6% de las citas. Su presencia en el grupo de los 100 artículos más citados creció de 33 en 2021 a 41 en 2024.

En innovación aplicada, el país concentró el 74,2% de las patentes de inteligencia artificial a nivel mundial, frente al 12,1% de Estados Unidos. Sin embargo, las patentes estadounidenses registran mayor impacto, al concentrar el 51,91% de las citas posteriores, frente al 29,81% de China.

El informe también indica que las patentes estadounidenses se difunden más rápido. Solo el 19% no recibe citas posteriores, mientras que en el caso de China la proporción alcanza el 44%.

En el desarrollo de software, la actividad china se distribuye en plataformas nacionales como Gitee y GitCode. Además, más del 25% de las publicaciones en inteligencia artificial provienen de instituciones gubernamentales, mientras que en Estados Unidos la investigación está más concentrada en el sector privado.