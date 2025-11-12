Economía

Anthropic invertirá $50.000 millones en centros de datos

La startup estadounidense de inteligencia artificial (IA) Anthropic indicó en un comunicado que planea abrir centros iniciales en Texas y Nueva York “con más sitios por venir”

Por AFP
Los gigantes de la IA gastan cientos de miles de millones de dólares al año en el aumento de las capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos relacionados con la IA, pero planean hacerlo aún más. (Shutterstock)







