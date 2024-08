Dorothy Miles: Quién es la poeta que Google recuerda en su doodle de hoy

Este 19 de agosto, Google sorprendió con un nuevo doodle que rinde homenaje a Dorothy Miles, una destacada poeta y activista galesa de la comunidad sorda. Nacida en 1931, Miles es reconocida como una pionera en la poesía en lenguaje de señas británico, una contribución que ha dejado una huella indeleble en el mundo de las artes y la comunidad no oyente.

El doodle, al ingresar a google.com, muestra una ilustración de una mujer pelirroja rodeada de flores y una mariposa azul, mientras sus manos mueven una pelota que representa la “o” de Google, en un diseño que combina colores azul, rojo y amarillo. Este tipo de homenaje visual, característico de Google, tiene el propósito de celebrar a personas y eventos que han dejado un legado significativo en la historia.

Dorothy Miles, quien perdió la audición a temprana edad debido a una meningitis, fue educada en una escuela para sordos en su natal Gran Bretaña y más tarde asistió a la Gallaudet University en Washington D. C. Su formación en artes dramáticas la llevó a fundar el Teatro Nacional de los Sordos en Estados Unidos. Su obra literaria innovadora mezcla los lenguajes de señas americano (ASL) y británico (BSL), marcando un hito al ser la primera en crear contenido que fusiona ambos sistemas.

Además de su labor como poeta, Miles también destacó como profesora, actriz y guionista. Entre sus obras más reconocidas se encuentran la pieza teatral Trouble’s Just Beginning: A Play of Our Own y los libros Gestures: Poetry in Sign Language y British Sign Language: A Beginner’s Guide. Falleció en 1993, dejando un legado que sigue siendo celebrado y recordado por la comunidad sorda y oyente.

Storyboard de la creación del Doodle de Dorothy Miles. (Google)

