Cuándo sale a la venta el iPhone 17: esto es lo que se sabe sobre su lanzamiento

Apple confirmó la fecha del evento más esperado por sus seguidores: el próximo martes 9 de setiembre lanzará el iPhone 17.

Así lo anunció el director ejecutivo de la empresa, Tim Cook, en una reciente presentación.

Aunque no especificó el nombre del modelo, como suele ocurrir cada año, setiembre ha sido el mes tradicional para anunciar los nuevos dispositivos de la marca.

La preventa empezará el viernes 12 de setiembre. Los usuarios que adquieran los teléfonos en esa etapa podrían recibirlos desde el viernes 19.

Cuatro versiones del iPhone 17

Apple planea lanzar cuatro modelos en esta nueva generación:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air着弾！

めちゃくちゃ薄いw

Galaxy S25 Edgeよりも、vivo X200 Ultraのカメラ部分よりも薄いw pic.twitter.com/HKFhlYc0Jc — はっすー@大阪のスマホオタク (@hasuyan_gadget) August 24, 2025

La principal novedad será el iPhone 17 Air, que sustituirá a la versión Plus y apostará por un diseño más liviano y delgado.

iPhone 17 Pro: nuevo precio y más memoria

El iPhone 17 Pro llegará al mercado estadounidense con un precio inicial de $1.049. Esta versión básica incluirá 256 GB de almacenamiento, el doble de memoria que ofrecía el iPhone 16 Pro, cuyo precio de salida fue de $999.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

El modelo Air: delgadez extrema, pero con limitaciones

El iPhone 17 Air destacará por ser el más fino de la historia de Apple, aunque sin adoptar las nuevas baterías de alta densidad energética.

Apple optó por una batería de menos de 3.000 mAh, lo que podría limitar su autonomía. Para liberar espacio interno, se incorporará una única cámara trasera de 48 megapixeles.

En comparación, competidores como el Galaxy S25 Edge de Samsung presentan un grosor de 5,8 mm. Otras marcas avanzan con modelos similares, como el Nubia Air, que tendrá una batería de 5.000 mAh en solo 6,7 mm, y el prototipo Tecno Spark Slim, con 5.200 mAh en 5,75 mm.

Características técnicas del iPhone 17 Air

Según múltiples filtraciones, el iPhone 17 Air incluirá:

Pantalla OLED de 6,6 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Grosor entre 5,5 y 6 mm

Procesador A19

Modem 5G diseñado por Apple

Este modelo marcará el inicio de la integración total de los chips de comunicación dentro de la empresa.

Apple mira hacia 2026 y 2027

Aunque la línea de 2025 no ofrecerá innovaciones disruptivas más allá del modelo Air, Apple planifica sorpresas para los próximos años:

En 2026 , podría presentar un modelo plegable tipo Fold

, podría presentar un modelo En 2027, lanzaría un iPhone con pantalla de bordes curvos para celebrar los 20 años del dispositivo

