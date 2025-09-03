Tecnología

Cuándo sale a la venta el iPhone 17: esto es lo que se sabe sobre su lanzamiento

El 9 de setiembre Apple presentará cuatro modelos del iPhone 17 y el Air destacará por su diseño ultradelgado

Por La Nación / Argentina / GDA
Apple lanzará el iPhone 17 el 9 de setiembre con cuatro modelos, incluido el nuevo Air, que buscará destacar por su diseño delgado.
Dos maquetas del iPhone 17 Air (izq.) y el iPhone 17 Pro Max (der.) (@asherdipps/X)







