iPhone 17 en camino: Apple anuncia fecha de lanzamiento; sepa cuándo y conozca las novedades

Apple presentará el iPhone 17 el 9 de setiembre, con modelos nuevos, cámaras mejoradas y un diseño más fino.

Apple realizará su evento anual el próximo 9 de setiembre en su sede de Cupertino, California, a partir de las 10 a. m. (11 a. m. en Costa Rica). Se espera el lanzamiento del iPhone 17, junto con otros productos tecnológicos.

Según Bloomberg, la presentación incluirá los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Esta será la primera vez que la empresa incorpora una versión completamente nueva con un diseño más delgado que cualquiera de los iPhones anteriores.

De acuerdo con el medio estadounidense, este nuevo diseño reduciría en aproximadamente 2 milímetros el grosor actual.

Características de los nuevos modelos

El iPhone 17 estándar conservará una apariencia similar al modelo 16, pero incluirá una pantalla más grande y mejoras en la cámara. Entre las principales novedades figuran baterías más potentes, una cámara trasera de 48 MP y una cámara frontal de 24 MP.

Por su parte, los modelos Pro y Pro Max integrarán un nuevo módulo de cámara más grande, reforzando el enfoque en la fotografía como elemento clave.

En cuanto a diseño exterior, la línea de colores se ampliará con opciones en oro, naranja y cobre.

Los precios estimados comenzarían en $799 para el iPhone 17 y $1.499 para el modelo Pro Max, según Bloomberg.

Más lanzamientos en camino

Durante el mismo evento, se anunciarían versiones actualizadas del Apple Watch. Además, Apple alista para lo que resta del año un Vision Pro con procesador más veloz, un iPad Pro con chip M5 y una segunda cámara frontal. También se prevén una nueva Apple TV y un HomePod mini renovado.

En 2026, la compañía presentaría su primer altavoz inteligente con pantalla, mientras que para 2027 Apple planearía lanzar un iPhone con vidrio curvado, con motivo del 20.° aniversario de la línea de teléfonos.

Lo que se espera en los próximos años

El evento de setiembre marcaría el comienzo de una reformulación de tres años del iPhone. Para 2026, la empresa lanzaría su primer modelo plegable, siguiendo el camino de competidores como Samsung y Google.

Apple también prepara un iPhone 17e de entrada y nuevos accesorios para Mac, entre ellos un monitor externo. En paralelo, continúa el desarrollo de un nuevo MacBook Pro.

Finalmente, Bloomberg indica que Apple analiza incorporar el modelo de inteligencia artificial Gemini de Google en una futura versión del asistente de voz Siri, como parte de su estrategia de tercerizar funciones tecnológicas clave.

