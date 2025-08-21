¿Cuándo saldrá el iPhone 17 y qué traerá? Apple prepara cuatro nuevos modelos

La nueva serie iPhone 17 llegaría en setiembre con rediseños, más almacenamiento y un modelo ultradelgado llamado iPhone Air.

Apple anunciaría la nueva familia de iPhone 17 durante la primera quincena de setiembre. Aunque no existe una fecha oficial, la empresa suele revelar estos dispositivos en esa época. El anuncio del iPhone 16 ocurrió el 26 de agosto del año anterior. Por esta razón, el evento de presentación podría realizarse en los próximos días.

Los rumores más consistentes indican que la compañía lanzará cuatro modelos distintos, con un diseño renovado. Destaca un nuevo dispositivo ultrafino llamado iPhone 17 Air, así como una revisión del módulo de cámaras y acabados en los modelos más avanzados.

LEA MÁS: Un país de Centroamérica aparece en el nuevo mapa de ‘Call of Duty: Black Ops 7′

Posibles precios del iPhone 17 en Estados Unidos

Fuentes especializadas aseguran que la serie iPhone 17 tendrá los siguientes precios base:

iPhone 17: desde $799

desde $799 iPhone 17 Air: desde $949

desde $949 iPhone 17 Pro: desde $1.049

desde $1.049 iPhone 17 Pro Max: desde $1.249

A raíz de las nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos a productos fabricados en China, Apple optaría por aumentar los precios hasta en $50 para ciertos modelos. La única excepción sería el iPhone 17, que conservaría su precio actual. La compañía buscaría así mantener sus márgenes sin trasladar completamente el impacto del impuesto al consumidor.

El iPhone 17 Air sería el más delgado de la historia

Uno de los modelos más esperados es el iPhone 17 Air, un dispositivo ultradelgado que sacrificaría algunas especificaciones para priorizar el diseño. Este modelo reemplazaría al iPhone 16 Plus y tendría solo una cámara trasera.

El Air contaría con una pantalla de 6,6 pulgadas, 12 GB de memoria RAM y una espesor de 5,55 milímetros, lo que lo convertiría en el iPhone más delgado hasta ahora. Se espera que llegue en cuatro colores: azul claro, negro, dorado y plata.

Mejoras en almacenamiento y cámara para los modelos Pro

El modelo iPhone 17 Pro cambiaría su capacidad de almacenamiento inicial. Dejaría atrás los 128 GB para ofrecer un mínimo de 256 GB, una estrategia que buscaría mejorar la percepción de valor por parte del consumidor.

Tanto el Pro como el Pro Max incorporarían 12 GB de RAM y una cámara secundaria telefoto de 48 MP, con zoom óptico de hasta 8x. Los modelos base y Air mantendrían los 8 GB de RAM actuales.

Además, los rumores apuntan a que el iPhone 17 usaría el chip A19, mientras que el iPhone 17 Pro y Pro Max contarían con el procesador A19 Pro.

Cambios estéticos y rediseño en la parte trasera

Apple renovaría el diseño de todos los dispositivos, aunque las modificaciones más relevantes estarían en los modelos Pro y Pro Max. Estos incluirían una parte trasera compuesta por una combinación de metal y vidrio.

El módulo de cámaras crecería en tamaño y se reubicaría el sistema MagSafe en una sección de vidrio exclusiva. Esto mejoraría la eficiencia en la carga inalámbrica.

Imágenes filtradas de prototipos, enviados a fabricantes de accesorios, muestran las diferencias físicas entre los cuatro modelos. El iPhone 17 tendría dos cámaras traseras, mientras que el iPhone Air solo tendría una. Los otros dos dispositivos más robustos, por descarte, corresponderían al Pro y al Pro Max.

LEA MÁS: Estas aplicaciones de celular ponen en riesgo su cuenta bancaria: revíselas y elimínelas cuanto antes

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.