¿Cuándo saldrá el iPhone 17 y qué traerá? Apple prepara cuatro nuevos modelos

Apple renovaría su línea de celulares con cuatro dispositivos, incluyendo el nuevo iPhone Air y una mejora en las versiones Pro

Por O Globo / Brasil / GDA
Filtran datos del iPhone 17
La nueva serie iPhone 17 llegaría en setiembre con rediseños, más almacenamiento y un modelo ultradelgado llamado iPhone Air. (Tomado del X de Majin Bu/Tomado del X de Majin Bu)







