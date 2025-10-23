Cómo transformar a Alexa en un sistema de seguridad para su casa: paso a paso

Alexa puede detectar movimiento y enviar alertas desde su app. Conozca cómo activar esta herramienta de seguridad en pocos pasos

Alexa, el asistente virtual de Amazon, puede ayudarle a vigilar su hogar cuando usted se ausenta. Aunque este dispositivo no incorpora una cámara en todos sus modelos, sí cuenta con sensores que detectan movimiento por ultrasonido y que pueden utilizarse como una alarma de seguridad.

Para activar esta herramienta, es necesario que el dispositivo sea compatible y que usted configure las funciones desde la aplicación móvil. A continuación se explican los pasos para lograrlo.

¿Cómo detectar movimiento con Alexa?

Algunos modelos de Echo utilizan sensores de ultrasonido para reconocer si hay personas presentes. Amazon indicó que estos sensores se activan únicamente cuando el usuario configura funciones específicas relacionadas con la presencia humana.

Para activar esta opción, siga este proceso:

Ingrese a la aplicación de Alexa. Diríjase al apartado “Dispositivos”. Elija el dispositivo Echo que desea configurar. Acceda a “Configuración de dispositivos”. Seleccione “Detección de movimiento por ultrasonidos”. Active la casilla correspondiente. Configure una rutina de presencia de personas.

Cuando Alexa detecta movimiento, envía alertas a través de la aplicación, lo cual le permite mantenerse informado de lo que ocurre en su vivienda.

¿Qué son las rutinas de presencia de personas?

Estas rutinas permiten que Alexa reaccione automáticamente cuando detecta la presencia de alguien cerca del dispositivo. La detección puede realizarse por medio de ultrasonido, visión artificial, interacción por voz, presión en pantalla, entre otros mecanismos compatibles.

Por ejemplo, si alguien ingresa a una habitación, Alexa puede activar luces, reproducir música o iniciar un resumen de noticias, lo cual podría disuadir a un intruso.

Para configurar una rutina, siga estas instrucciones:

Abra la aplicación de Alexa. Seleccione “Más” y luego “Rutinas”. Oprima “Más”. Elija “Cuando” y acceda a “Casa Inteligente”. Seleccione el dispositivo que usará para la rutina. Active las casillas de “Se detectan personas” o “No se detectaron personas”, según lo que desee programar. Luego presione “Siguiente”. Pulse el botón “Agregar acción” y configure la actividad que ejecutará Alexa. Guarde los cambios.

¿Qué dispositivos Alexa son compatibles?

No todos los dispositivos Echo pueden detectar movimiento. Para utilizar sensores por ultrasonido, se necesita uno de los siguientes modelos:

Echo (4.ª generación o posteriores)

(4.ª generación o posteriores) Echo Dot (4.ª generación o posteriores, incluidas versiones para niños)

(4.ª generación o posteriores, incluidas versiones para niños) Echo Spot

Si desea utilizar visión artificial, estos son los dispositivos compatibles:

Echo Show 21

Echo Show 15 (todas las generaciones)

(todas las generaciones) Echo Show 10 (3.ª generación o posteriores)

(3.ª generación o posteriores) Echo Show 8 (2.ª generación o posteriores)

(2.ª generación o posteriores) Echo Show 5 (2.ª generación y posteriores)

Estos modelos pueden detectar presencia visual gracias a la cámara integrada, lo que amplía sus funciones de seguridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.