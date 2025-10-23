Tecnología

Cómo transformar a Alexa en un sistema de seguridad para su casa: paso a paso

Configure Alexa para que detecte movimientos y envíe alertas si alguien entra a su casa en su ausencia

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Alexa puede detectar movimiento y enviar alertas desde su app. Conozca cómo activar esta herramienta de seguridad en pocos pasos
Alexa puede detectar movimiento y enviar alertas desde su app. Conozca cómo activar esta herramienta de seguridad en pocos pasos (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAlexaAmazon
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.